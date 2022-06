Nadal se aleja de Djokovic y Federer: 14 Roland Garros, 22 Grand Slams y un palmarés de leyenda

Dan igual las lesiones y no importa la edad. Rafa Nadal es una leyenda del tenis y lo demuestra cada vez que agarra su raqueta. El 14º título de Roland Garros no ha hecho más que engordar un palmarés de ensueño y permitir al manacorí tomar distancias con los otros dos integrantes del 'Big Three', es decir, Novak Djokovic y Roger Federer.

La victoria sobre Casper Ruud en la final de la edición de 2022 de Roland Garros significó el 14º trofeo francés directo para las vitrinas de un Rafa Nadal que no tiene rival en la historia del torneo parisino. Pero además sirvió también para que el tenista española sumase su 22º título de Grand Slam. Se dice rápido, así que repetimos: su 22º título Grand Slam. Novak Djokovic y Roger Federer 'sólo' tienen 20.

Las lesiones se han convertido en unas desagradables compañeras de viaje de Nadal en la recta final de su carrera. A sus 36 años recién cumplidos, Rafa se sobreponía a ellas para apuntarse otro Roland Garros, como también lo hizo para llevarse el resto de éxitos de lo que va de 2022.

Empezó el año coronándose en Melbourne, antes de adjudicarse el Open de Australia. Más tarde llegó el Abierto de Acapulco. Nada mal a pesar de su edad y su condición física (suena a ironía, pero no lo es). Muy pocos, poquísimos, esperaban un año así para un Nadal al que se llevaba ya un tiempo jubilando de forma prematura.

Su triunfo en Roland Garros no ha sido más que una confirmación de que Rafa Nadal salta a las pistas de tenis para sobreponerse a todo y a todos, aunque todavía haya alguno que se empeñe en poner un asterisco por conseguir la clasificación para la final debido a la grave lesión de Zverev en su duelo de semis.

Los rumores rodearon al manacorí antes de la gran final contra Ruud. Se decía que había solicitado una rueda de prensa excepcional porque tenía algo que anunciar. Se empezó a especular con una posible retirada y la presencia de su buen amigo Roger Federer en París sin estar en la lista de invitados al 'grande' francés no hizo más que aumentar los dimes y diretes. Después comenzó el partido y además se empezó a hablar de que el balear tendría la mente puesta en Wimbledon. Pues casi que mejor.

Y es que pensar en la retirada de Nadal da vértigo. Mucho vértigo. Será un antes y un después en la historia del tenis mundial. Precisamente eso, 'será', porque confiemos que todavía podamos disfrutar un poco más de uno de los mejores deportistas (no sólo tenistas) de todos los tiempos.

