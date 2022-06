Guardiola se niega a comparar a Nadal con el Real Madrid: "Nunca he jugado en el Madrid y nunca estaré en ese club"

Pep Guardiola habló con los medios aprovechando su presencia en un torneo de golf en Mallorca. El entrenador del Manchester City abordó varios temas de actualidad, centrándose especialmente en el 14º título de Roland Garros para un Rafa Nadal para el que todo fueron piropos.

"Parece imposible lo que hace. Y según cuenta él en condiciones de muchas dificultades físicas por los problemas que ha tenido. Se acaban los adjetivos para calificar la carrera y los éxitos de Rafa", comentó Guardiola. "Parecía que después de ganar el noveno o el décimo ya estaba. Se hacía mayor. Pero no para. Y tengo la impresión de que si su cuerpo aguanta los problemas del pie seguirá ganando".

Al ser preguntado si Nadal es el mejor deportista español de la historia, la respuesta de Pep fue contundente. "Sin duda. Y diría que sin discusión. Es difícil comparar deportes individuales con deportes colectivos. España ha tenido muy buenos deportistas pero la consistencia y la longevidad de Rafa no la ha tenido nadie", afirmó el entrenador del City.

Donde tampoco dudó fue a la hora de referirse a las comparaciones entre Rafa Nadal y el Real Madrid, a las que incluso el propio club de fútbol hizo referencia en su felicitación al tenista. "No lo puedo decir. No soy Nadal, no he jugado en el Madrid y nunca estaré en ese club. Son muchas Champions y son muchos Roland Garros. Es normal la comparación", tiró de barcelonismo Guardiola.

Precisamente el Barça también salió a colación en las palabras de Pep ante los medios y el técnico se refirió a la difícil situación por la que pasa el club blaugrana. "Es difícil pero cuando no puedes hacer grandes cosas hay que tener tranquilidad. Hay momentos de la historia en los que hay que aceptar que la situación es la que es. A veces asumir un perfil más bajo ayuda a crecer más rápido", reflexionó.

Con todo y con eso, Guardiola valoró el trabajo de Xavi Hernández en el banquillo del Barça. "No conozco las circunstancias, pero creo que ha hecho un buen trabajo, sin duda", comentó, al tiempo que se desentendía de los avances entre el club blaugrana y Robert Lewandowski para fichar al jugador polaco. "No tengo ni idea, la verdad", aseguró, para posteriormente admitir que "se adaptaría perfectamente a cualquier sitio. Pero no sé si el Barça puede ficharle por su situación económica o si el Bayern le dejará salir".