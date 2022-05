Mbappé niega haberse quedado por dinero: "No hablé de ello con Florentino ni con Nasser"

Muchas vueltas se sigue dando a la decisión de Kylian Mbappé de quedarse en París. Unos atónitos, otros radiantes de felicidad tras acabar firmando por el PSG hasta 2025. Una firma que ha traído cola prácticamente en toda Europa.

El futbolista, para colmo, tampoco termina de dar portazo a la opción de marcharse al Real Madrid a medio plazo. A través de una entrevista en Marca, lo que si dejó claro fue que no se quedó por dinero en el conjunto parisino.

"He hablado con todo el mundo en el Real Madrid, he hablado con el PSG y saben que nunca he hablado de dinero con el presidente, con Florentino Pérez, ni con Nasser Al Khelaifi. Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no", explicó el delantero sobre la situación.

"Yo hablo de deporte porque hablo en el campo. Mi dinero va a mi cuenta, lo miro un poco pero no me importa. Estoy aquí para ganar títulos", sentenció sobre el tema financiero.

Las fotografías subidas por los jugadores del Real Madrid, especialmente por su 'amigo' Benzema fueron protagonistas. El propio Mbappé ya dejó caer en la rueda de prensa que esos gestos venían procedentes desde arriba.

Pese a ello, aseguró que quiere reconciliarse con su compatriota. "Cuando vaya a la selección de Francia le explicaré a Karim por qué me he quedado en el PSG porque tenemos una buena relación", espetó.

La Champions parece ser el gran objetivo de Mbappé a corto plazo. El jugador de 23 años se mostró tremendamente enfocado en ganarla. "Es una obsesión para mí. No es que sea un objetivo porque no ganáramos, sino que es una obsesión", reflexionó.

Y como en la rueda de prensa, volvió a no cerrar la puerta al Real Madrid. "El sueño está bien, pero hoy por hoy sólo estoy centrado en mi nuevo contrato, en el presente. Nunca sabes lo que puede pasar...", completó.