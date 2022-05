Kylian Mbappé ha dejado a los madridistas compuestos y sin estrella de futuro. El relato se hacía solo: el mejor futbolista del mundo (o al menos el de mayor proyección) como punta de lanza del proyecto de futuro, el de la renovación del equipo y la joya con la que estrenar el nuevo estadio Santiago Bernabéu.

El primer madridista dolido es Florentino Pérez, que ha apostado por él no una ni dos sino tres veces y las tres ha sido rechazado.

En 2025 habrá una nueva oportunidad de preguntar por su futuro y la duda ya está sobre la mente de la afición blanca: ¿merece la pena una cuarta intentona?

¿Debe el Real Madrid intentar el fichaje de Mbappé otra vez? Sí, es uno de los mejores futbolistas del mundo No, ya ha perdido su oportunidad

Lejos de resolver la duda, Mbappé osó mostrarse dubitativo acerca de lo que iba a hacer en tres años. "Nunca se sabe. Hace un año no creía que iba a estar aquí, haber firmado un nuevo contrato. He tomado una decisión personal que creo que es la mejor para mi. No miro mucho más allá", dejó en el aire.

El madridismo no está dispuesto a perdonar... a corto plazo. Se sienten totalmente engañados, casi desde el punto de vista sentimental, como quien sufre una traición amorosa. Si las cosas cambiaron de manera radical en cuestión de semanas (Mbappé confesó este lunes que la decisión la tomó hace solo una), ¿quién es capaz de predecir cómo estarán los ánimos en junio de 2025?

Miradas al palco: Florentino, señalado

Hay un cierto 'run-run' que apunta a Florentino Pérez. Mbappé es, de momento, el único galáctico que pueda preciarse de ser calificado como tal que se le ha escapado. El presidente blanco ha visto cómo el PSG se lo levantó en 2017, después en verano de 2021 y por último ahora en 2022.

Confiar en la palabra del futbolista en agosto fue un gesto de buena voluntad al que luego el jugador no ha respondido. Las presiones recibidas (el mismísimo Emmanuel Macron intercedió) y una posible sanción por parte de la UEFA como respuesta a la rebelión de la Superliga responden en parte a este nuevo 'no'.

Por este motivo, hay quien pide a Florentino que no dé un paso atrás. Ya le miran por no haberse plantado ante Mbappé y exigirle una respuesta mucho antes de finales de mayo. Al menos un precontrato con una cláusula de penalización como ya hizo firmar, entre otros, a Luis Figo o Cristiano Ronaldo. Aunque los tiempos han cambiado, un compromiso negro sobre blanco habría resuelto muchas cosas.

Esta dura derrota de Pérez a las puertas de la inauguración de su faraónico gran proyecto del nuevo Bernabéu retumbará mucho más si, además, el Liverpool les deja sin la Decimocuarta. La final de la Champions League en París (¿con Mbappé en la grada?) puede suponer un bálsamo para el novio rechazado... o un puñal más en su corazón.