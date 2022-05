Mbappé responde al recado de "traición" de Benzema y acusa al Madrid de estar detrás

Kylian Mbappé continúa ofreciendo explicaciones sobre su decisión de renunciar al Real Madrid y quedarse en el PSG. El delantero compareció en una multitudinaria rueda de prensa en París y después concedió varias entrevistas a medios franceses, entre ellas a Le Parisien.

Una charla en la que Mbappé habla sin tapujos sobre lo que han sido los últimos días del culebrón más relevante hasta el momento en el mercado de fichajes y se refiere directamente al Real Madrid y a su máximo estandarte, Karim Benzema.

El '9' blanco, muy cercano al joven parisino por su relación en la selección francesa, subió un polémico story a su cuenta de Instagram el pasado sábado, nada más conocerse la decisión de Mbappé. Se trata de una foto del rapero Tupac junto al amigo que le traicionó y por el que acabó asesinado a tiros en los 90. Una publicación que, por el momento en el que se hizo, todo el mundo relacionó con el culebrón Mbappé.

Sobre esto le ha preguntado Le Parisien, y Mbappé no se corta a la hora de afirmar que, detrás de esa publicación y de otras de varios jugadores madridistas el propio sábado, está el club madrileño:

"Vi que todos los jugadores del Real Madrid lo publicaron. No es solo él. No hace falta haber hecho Saint-Cyr (una prestigiosa escuela militar francesa) para entender que viene de arriba, ¿verdad?", responde Kylian.

Sobre si ha hablado con Benzema personalmente acerca de su decisión, Mbappé revela que no, aunque está convencido de que lo harán la próxima semana en la concentración de 'les bleus':

"Cuando nos encontremos, lo discutiremos. Me preguntará por qué y le explicaré esta elección", zanjó la estrella del PSG, que insiste en que no le ha dicho que no al Madrid, sino que ha decidido decir sí a Francia y su club de siempre.