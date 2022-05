Mbappé y su decisión: apela al espíritu francés, se metió hasta Macron y cree que Florentino le puso en contra a Benzema

Con el jeque Nasser Al-Khelaifi a su derecha, Kylian Mbappé ofreció este lunes una rueda de prensa para anunciar su renovación con el Paris Saint-Germain. El acto, sin embargo, pareció más un pliegue de descargos, un evento para dar explicaciones tras dejar en el altar al Real Madrid, compuesto y sin novia cuando pensaba que tenía el sí definitivo.

Una de sus frases en una entrevista con Le Parisien fue demoledora: "No le he dicho no al Real Madrid, le he dicho sí a Francia". En su comparecencia ante los medios, fue siempre en esa dirección: "Soy de Francia, un país en el que quiero vivir, envejecer, instalarme al final de mi carrera, había un lado sentimental", explicó el delantero galo, cuyas frases siempre sonaban a explicaciones, a excusas, a tratar de encontrar comprensión.

Había expectación por saber qué había cambiado desde el pasado verano, cuando quiso marcharse al Real Madrid y el PSG no le dejó, a ahora. "Estaba convencido de que era la mejor decisión, pero el contexto ahora es diferente", indicó el delantero galo. "Sé lo importante que es para Francia, dejar el país ahora no era lo correcto. Hay un aspecto sentimental, es mi país. No siento que mi historia aquí haya terminado", añadió.

"Tomé la decisión la semana pasada, no se lo conté a mis compañeros. Antes de anunciarlo llamé a Florentino Pérez. Tengo mucho respeto por él y por el Real Madrid. Ellos querían hacer mucho por mí y por hacerme feliz, por eso se lo agradezco y soy respetuoso. Quise hablar con él personalmente, tenemos una relación cercana", relató Mbappé con un impertérrito Nasser Al Khelaifi a su lado.

Mbappé añadió un mensaje de agradecimiento a los aficionados del Real Madrid. "Siempre me han aceptado, puedo entender que estén decepcionados. La realidad es que soy francés, y quiero quedarme aquí, espero que lo comprendan", manifestó.

La renovación del contrato de Mbappé parecía el fin del culebrón, pero fue el propio jugador el que dejó la puerta abierta a un futuro fichaje por el Real Madrid. "Algo que he aprendido del fútbol es a no pensar en mucho más lejos. Nunca se sabe", dijo.

A los mensajes de Benzema y de varios futbolistas del Madrid tras el anuncio de su fichaje, con salida en masa a reafirmar su orgullo por vestir de blanco y acusación velada de Karim de traición, Kylian contestó en Le Parisien. "Vi que todos los jugadores del Real Madrid lo publicaron. No es solo él. No hace falta haber hecho Saint-Cyr (una prestigiosa escuela militar gala) para entender que viene de arriba, ¿verdad?", expresó el francés.

Además, también reconoció que Emmanuel Macron, presidente francés, fue parte de las negociaciones.

Por su parte, Nasser Al-Khelaifi dejó dos perlas en sus escasas intervenciones. En la primera, afirmó sin rubor que el Real Madrid le había ofrecido más dinero a Mbappé: "El dinero no es lo más importante para Kylian Mbappé. Hay otro club en España que puede pagar mucho más que nosotros". En la segunda, fue a por Javier Tebas y el anuncio de una denuncia por incumplir presuntamente el Fair Play Financiero: "Quizá a Tebas le preocupa que la Ligue1 sea más fuerte que LaLiga... LaLiga no es la misma que hace tres o cuatro años", soltó.