Xavi reconoce que van con todo a por Lewandowski: "Será difícil negociar con el Bayern"

Si hay otra operación que es de gran relevancia y que todavía no se ha cerrado en el mundo del fútbol es la que involucra a Robert Lewandowski. Mbappé copa todas las portadas pero el gran goleador del Bayern de Múnich está en el mercado y el Barça va con todo a por él.

El entrenador del conjunto culé, Xavi Hernández, reconoció que están intentándolo todo por hacerse con el atacante polaco. Y para ello, tienen un gran rival para hacerse con él: el Bayern.

"Es una de las posibilidades que pueda venir. Lo ha dicho él mismo que se quiere marchar, hay unas negociaciones de por medio y no será fácil con el Bayern, pero sí que es una de las opciones", señala el técnico.

La renovación de Dembélé fue otro de los puntos candentes de la conferencia de prensa. El francés tiene pie y medio fuera del Barça, pero están intentando firmar un nuevo contrato con él desde el club. "Vamos a ser optimistas. Ojalá se pueda quedar", recalcó el entrenador.

"Hemos ido de menos a más. Hemos competido en los momentos clave pero no nos ha dado. Había que ganar títulos. Sí que hemos mejorado en la segunda vuelta, pero no me pongo nota porque se diga lo que se diga se me criticará", explicó sobre la temporada culé.

Los jugador sin menos minutos y que probablemente pongan rumbo a otro equipo en verano fueron alabados por Xavi antes del último partido de liga. Riqui Puig o Martin Braithwaite son alguno de los futbolistas que no tienen asegurada su continuidad.

"Los jugadores han mostrado muy buena predisposición. Al final tengo que tomar decisiones, aunque sean duras. He ido de cara y les he dicho que aquí tendrán pocas oportunidades, que será difícil que participen y que serán más felices en otros lugares", finalizó el entrenador del Barça.