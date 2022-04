La tremenda discusión entre Pedrerol y Balboa en 'El Chiringuito": "Baja el tono, majo"

Un partido lleno de emoción y de tensiones, eso es lo que fue el Manchester City-Real Madrid. Una montaña rusa de sensaciones que dejó declaraciones de todos los tipos. Una de ellas, el enganchón entre Josep Pedrerol y Javi Balboa.

El presentador de 'El Chiringuito' y su colaborador tuvieron una acalorada discusión tras diferir en su criterio para definir el partido realizado por el Real Madrid en tierras inglesas.

"Balboa, el victimismo tule es cansino. Cansino, cansino", le espetó Pedrerol al exjugador del Real Madrid tras tratar de defender su opinión. Pero Balboa no se amilanó ante las palabras de su jefe. "Si me preguntas por un análisis, qué quieres que diga. Pues no me preguntes", le respondió el exfutbolista, visiblemente enfadado.

En ese momento, el tono de la conversación empezó a subir. "Ponte en un púlpito, acepta lo que digan los demás. Lo de la mierda lo repites demasiado, el victimismo te sobra. Lecciones, las justas, tranquilo, te has metido con todo el mundo", contestó Pedrerol al "siempre ganas" de Balboa.

"Tranquilo, baja el bonito, majo, céntrate. Se acabó el pobrecito", finalizó el presentador para por zanjado el asunto entre los dos.