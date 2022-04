La entrevista más tensa de Guardiola: monosílabos, seriedad... "¿tiene algún problema con la prensa española?"

Pep Guardiola no dejó indiferente al término de la victoria del Manchester City ante el Real Madrid en la ida de semifinales de la Champions en el Etihad.

El entrenador español atendió a los micrófonos de Movistar en una batería de preguntas que resolvió con muy pocas palabras y un tono seco que dio que hablar.

Pese a la insistencia del periodista, Ricardo Sierra, para que el exazulgrana describiera las sensaciones que se llevaba tras el partido, Guardiola optó las respuestas cortas.

Pep Guardiola: "Para mí el partido ha sido igual de divertido que para los aficionados". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/baAeMoRVpS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 26, 2022

Posteriormente, en rueda de prensa, el técnico fue cuestionado por esa actitud, y preguntado directamente por si tenía algún problema con la prensa española, algo que negó.

"Espero no haber sido arisco en las respuestas", agregó Guardiola, que felicitó a su equipo por el partido y guarda grandes esperanzas para la vuelta. "Ustedes me preguntan y yo respondo. Hace 12 ó 13 años que soy entrenador y siempre lo he hecho así", sentenció.