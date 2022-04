El halago de James Rhodes al Real Madrid que ha desatado la ira del sevillismo

El Real Madrid se abonó una vez más a la épica frente al Sevilla para dar un paso de gigante hacia el título de liga. Una nueva remontada que dejó prendado a James Rhodes, que no dudó en halagar al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

Rhodes es un fanático del fútbol y confeso seguidor del Betis. Por ello, el famoso pianista dejó sus impresiones a través de Twitter tras la victoria blanca en una segunda parte de ensueño. "Yo no soy del Real Madrid para nada. Pero a veces es simplemente un absoluto placer y alegría verlos jugar", rezaba la primera parte de su mensaje.

Yo no soy del Real Madrid para nada. Pero a veces es simplemente un absoluto placer y alegría verlos jugar. Especialmente cuando el árbitro les robó un gol tan puto descaradamente. Beautiful. — James Rhodes (@JRhodesPianist) April 17, 2022

"Especialmente cuando el árbitro les robó un gol tan puto descaradamente. Beautiful", cerró el británico. Una reflexión que no sentó nada bien a los seguidores del Sevilla, que le atizaron a través de la red social con un aluvión de respuestas.

"Sal del lado oscuro", "torpe", "Vuelve al sendero. Te me has desviado" o "Ni has visto el partido" fueron algunas de la réplicas que recibió Rhodes tras mostrarse fan de la remontada madridista.

Además, el triunfo blanco favorece a los intereses del que es su verdadero equipo en España: el Betis. El conjunto verdiblanco está a sólo tres puntos del Sevilla y les deja con muchas opciones de pelear por la plaza de Champions League.