Nueva polémica con las manos en Sevilla: El Madrid pidió penalti de Diego Carlos y el colegiado no señaló nada

Las decisiones arbitrales en el tema de las manos están dando que hablar en la liga. Si el Atlético de Madrid consiguió vencer gracias a un penalti en el último minuto tras tocar el balón en el brazo de Raúl de Tomás, el Real Madrid reclamó el mismo castigo frente al Sevilla.

Apenas habían transcurrido dieciocho minutos del partido cuando los visitantes tuvieron un saque de esquina a favor. En el centro, el meta sevillista no atrapa el balón a la primera y el rechace rebota en el brazo de Diego Carlos.

Una acción por la que reclamaron penalti los jugadores blancos, sin embargo, no hubo duda alguna por parte del colegiado ni del VAR a la hora de señalar el máximo castigo.

El Sevilla pidió la roja a Camavinga

Tampoco estuvo exenta de polémica la primera parte en el Sevilla. El equipo local reclamó a Cuadra Fernández la segunda tarjeta para Camavinga.

El centrocampista francés se llevó por delante a Martial, que acabó lesionado tras la entrada, en una disputa donde no llegó a tocar el balón. No vio castigo ninguno tampoco el colegiado. El futbolista ya había visto la amarilla en el minuto 31, por lo que de ser amonestado, no hubiese acabado el encuentro.