Xavi Hernández culpa al Barça del escándalo de las entradas: "Es un error como club, nos sentimos robados en nuestra propia casa"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el equipo se sintió "robado" en su propia "casa" el pasado jueves en la eliminación en Europa League ante el Eintracht de Frankfurt, en la que miles de alemanes abarrotaron el Camp Nou, y ha explicado que la venta masiva de entradas a aficionados rivales "fue un error que no puede repetirse nunca más".

"Tuve la sensación de que empezaba mal la cosa cuando en el hotel tuvimos que salir por detrás. Luego nos lanzaron todo tipo de objetivos. Te sientes un poco robado en tu propia casa. Nos lanzaron de todo al autobús, no pudimos entrar por el primer túnel, tuvimos que dar la vuelta. No nos esperábamos tanta gente del Eintracht", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este lunes ante el Cádiz.

La situación empeoró ya en el partido, que el cuadro germano ganó por 2-3. "Empezó todo mal, luego el penalti... Fue una noche fatídica en todos los sentidos, a nivel institucional y deportivo. La noche empezó mal y acabó mal. Nos tenemos que recuperar, hacer borrón y cuenta nueva. Debemos pensar en los partidos que quedan y en cubrir el objetivo principal, que es entrar en 'Champions'. Eso depende de nosotros, LaLiga ya no depende de nosotros", apuntó.

"Es un palo duro. Teníamos dos objetivos, ganar la Europa League y entrar en 'Champions' directamente. Es un mazazo, pero hay que rehacerse. Espero y deseo que el público esté con el equipo, lo necesitamos. Echamos de menos a la gente que faltó. La afición siempre ha estado con nosotros, y mañana los necesitamos más que nunca", continuó.

En este sentido, el preparador catalán señaló al club como responsable de lo ocurrido. "No hemos hablado directamente todavía, estaban investigando qué había pasado. El club encontrará una solución para que esto no vuelva a pasar nunca más. Es un error como club, y están trabajando para solucionarlo. Cuando encuentren la explicación, imagino que nos la darán primero a nosotros", indicó.

"Fue un error que no puede repetirse nunca más. Condicionó mucho a los jugadores, me lo dijeron al final del partido; sientes que no estás en tu casa, y todo cuando nos jugábamos el pase a semifinales. No es excusa, no estuvimos bien futbolísticamente, pero nos condicionó. Cuando ves ese ambiente no nos sentimos cómodos", añadió.

Además, Xavi animó a pensar en los ocho partidos restantes de LaLiga Santander. "Tenemos rivales importantes, mañana el Cádiz se está jugando la vida; la Real Sociedad se juega entrar en Europa, el Rayo, no bajar a Segunda División... Tenemos una semana intensa, con tres partidos en siete días y hay que recuperarse bien del mazazo del otro día", manifestó. "Quedan ocho finales y como mínimo tenemos que cumplir el objetivo de estar en 'Champions' el año que viene. Esperamos que, esta vez sí, contemos con la afición con nosotros, que el otro día nos condicionó un poco", expresó.