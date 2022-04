La dura reflexión de Évole sobre el escándalo de las entradas del Camp Nou: "No nos ha hecho falta ni venderlo..."

La venta de más de 25.000 entradas a aficionados alemanes que este jueves convirtieron el Camp Nou en un estadio casi hostil para el Barça continúa siendo uno de los grandes temas de conversación derivados de la eliminación del equipo culé.

Mientras la directiva, que fija la recaudación de las entradas en 3 millones de euros, continúa manteniendo que ellos no vendieron las entradas a los aficionados del Eintracht de forma directa, los aficionados exigen una explicación.

Entre los culés indignados se encuentra Jordi Évole, reconocido barcelonista, que hizo una dura reflexión en sus redes sociales sobre lo ocurrido y la situación del club que preside Joan Laporta:

"En el futbol moderno, hay clubs que han perdido su personalidad cuando se han vendido a oligarcas o a jeques. A nosotros no nos ha hecho falta ni venderlo. ¿Somos o no somos Més que un club? Convendría una reflexión colectiva. Día triste y no lo digo ni por Xavi ni el equipo", escribió el popular periodista, acusando a los dirigentes de haber puesto a la entidad en una indigna situación por dinero.

Por su parte, Laporta ha asegurado que "el Barça no es culpable de lo que pasó". El presidente quiso explicar que el club llevó a cabo un proceso totalmente rutinario a la hora de poner a la venta las entradas para evitar que ocurriera la invasión alemana.

"Estas entradas las pusimos a la venta con restricciones. No se podían comprar con tarjetas de crédito alemanas ni con IPS alemanas. Fijamos todas las restricciones que se pudieron, como se han hecho en las seis últimas temporadas", concretó en una entrevista a TV3.