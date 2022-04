¿Quién es José Elías? El misterioso multimillonario que avaló a Laporta para llegar a la presidencia del Barça

El regreso de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona no estuvo exento de polémica. Los problemas económicos azotaban al conjunto culé y la llegada del nuevo mandatario fue un soplo de aire fresco. Tras su figura, hubo un personaje clave para llegar hasta allí: su avalista, José Elías.

El empresario se definió así mismo como "un rico con mentalidad de pobre" en el programa de "Lo de Évole". Su patrimonio le permitió colocarse como la persona que cargaba las arcas culés para solventar las deudas y dar alivio al club.

¿De dónde nace su fortuna?

Elías es una de las personas con mayor patrimonio de nuestro país, llegando a entrar en la lista Forbes con una fortuna estipulada en 900 millones de euros. Colocándose como el trigésimo en dicha clasificación.

De vivir en una caseta de obra en Badalona a tener una de las mayores fortunas de España. #LoDeElías pic.twitter.com/MR0sKgjenA — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 10, 2022

El empresario debe gran parte de su riqueza a las energías renovables, donde su empresa Audax es una de las más potentes del mercado. En ella se dedica a explotar las diferentes energías y a la implantación de partque eólicos en España y varios países europeos más. Sin embargo, no se queda ahí y ha diversificado sus inversiones. Tiene presencia en el sector sanitario, de las telecomunicaciones o de las estructuras.

Todo ello, le permitió formar parte de los avalistas que sostuvieron la candidatura de Joan Laporta, que más tarde la ayudaría a vencer las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.

Rico pero fuera de una vida de lujo

El propio Elías dejó claro que su nivel de vida no es para nada ostentoso. Pese a darse caprichos, aunque él mismo reconoce que tiene un coche de lujo en su garaje, no dedica su vida a malgastar el dinero. "La diferencia es que si fuera rico tendría una colección de Ferraris en el garaje, y tan solo tengo uno", matizaba. Además, "un rico con mentalidad de pobre" es su definición sobre su propia persona.

Hay cosas que el dinero no puede comprar. #LoDeElías pic.twitter.com/jzEpuseboi — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 10, 2022

"Me ven como un garrulo, como un advenedizo en el mundo empresarial", puntualizó sobre la visión que tienen de él otros grandes empresarios.

Descontento con la experiencia culé

Elías mostró la cara oculta de lo que vivió en el conjunto blaugrana a lo largo de su entrevista con Jordi Évole. "No sé lo que puse, pero al final ya dije que nos teníamos que salir, que no íbamos a hacer el ridículo", sostuvo en el programa.

Su llegada al Barça no fue sinónimo de felicidad para el millonario. "La verdad es que si lo hubiera sabido quizás no lo habría hecho porque he pasado un año bastante malo", aseguraba.

Pese a su importancia, no llegó a formar parte de la directiva de Joan Laporta. El problema era su corta estancia como socio culé, donde tan sólo llevaba un año siéndolo.

Si que llegó a estar presente en ella el vicepresidente de Audax, Eduard Romeu. El que fuese su mano derecha es todavía el vicepresidente económico del Barça.

Compromiso social a la orden del día

José Elías también se ha mostrado como una persona con mucha mentalidad social. Conocidas son sus ayudas a organizaciones como Open Arms.

A dicha ONG le destina parte de sus beneficios como así reconoció durante la entrevista en el programa.