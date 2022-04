José Elías y sus problemas a la hora de avalar al Barça de Laporta: "Faltaba dinerillo e iba poniendo; faltaba más y ponía otra vez"

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. Un estatus que le permitió llegar al Barcelona de la mano de Joan Laporta. Dentro del club, su función se basó en ser avalista. Una experiencia con la que no quedó muy satisfecho.

"Le avalé, pero si soy sincero no llegué a sumar y restar la cantidad total. Cuando llegamos allí a avalar faltaba dinerillo y fui poniendo, luego faltó más y volvía a poner", apuntaba el dueño de Audax durante la emisión del programa.

— Lo de Évole (@LoDeEvole) April 10, 2022

La falta de liquidez del conjunto culé fue algo presente durante su estancia en el club. "Estábamos allí y venían y me comentaban que uno al final no iba a poner dinero. Bueno ya pongo yo, decía", añadía Elías.

Sobre las cantidades que invirtió en el Barcelona, no supo dar una respuesta clara. "No sé lo que puse, pero al final ya dije que nos teníamos que salir, que no íbamos a hacer el ridículo", señaló tras ser preguntado por Évole en el programa.

Llegar a una estructura como el Barça le proporcionó una mayor visibilidad, sin embargo, el empresario puso en duda el rédito que le aportó esa situación. "¿Si sabía que avalar al Barcelona me ponía de golpe en el escaparate? No tenía ni idea. Y la verdad es que si lo hubiera sabido quizás no lo habría hecho porque he pasado un año bastante malo", aseguraba.

Diferencias entre el palco del Bernabéu y el del Camp Nou

También recalcó un aspecto desapercibido para la gran mayoría de la gente en los estadios. "No verás a gente de Cataluña haciendo negocios en el palco del Barça. La gente de Cataluña hace negocios en los despachos", recalcaba.

"No es ni mejor ni peor, es un tema social y un tema cultural", terminó de explicar Elías sobre el distinto funcionamiento de los palcos en los dos grandes clubes españoles.