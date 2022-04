La polémica del Levante-Barça: tres penaltis muy protestados por los culés

El Barcelona pudo sacar tres puntos del Ciutat de Valencia frente al Levante (2-3). El conjunto culé vio como el colegiado del encuentro señala hasta tres penaltis en su contra y todos ellos fueron muy protestados.

Empujón de Alves a Son

Dani Alves se convirtió en protagonista involuntario del encuentro al cometer la primera pena máxima del partido. El brasileño golpeó a Son en la disputa por el balón y Munuera Montero no dudó en señalar los once metro. Morales lo transformó para poder el primero del Levante.

Una decisión que no contentó a nadie en el Barça tras ver cómo no iban a revisarlo en el VAR.

Mano de Eric García

El central Eric García no pudo evitar tocar con la mano el balón tras entrometerse en la trayectoria del disparo. El defensa, conocedor de su error, apenas protestó lo ocurrido y, además, vio cómo no transformó el castigo Roger desde los once metros.

El pisotón de Lenglet

Cuando los de Xavi ya estaban por delante en el marcador, un jarro de agua fría iba a golpear al equipo. Lenglet no midió bien su entrada a Dani Gómez y, de nuevo, no hubo dudas por parte del árbitro en señalarlo.