Garbiñe Muguruza se retira de los próximos tres torneos: "He de escuchar a mi cuerpo"

Garbiñe Muguruza se ve obligada a parar. La tenista española ha anunciado que se retira del torneo de Miami, en el que iba a debutar inmediatamente, además de los de Charleston y la Billie Jean King Cup, la antigua Copa Federación. El motivo: la lesión en el hombro izquierdo que ya lleva dándole guerra desde hace tiempo.

"Hola a todos, quería contaros que desgraciadamente me he tenido que retirar de Miami, Charleston y la BJKC por una lesión en mi hombro izquierdo que llevo arrastrando. Tras las pruebas que hemos hecho estos últimos días, la recomendación de mis médicos es parar y recuperarme bien. Me da mucha pena pero he de escuchar a mi cuerpo. Confío que todo va a ir bien y voy a hacer todo lo posible para iniciar en Madrid la temporada de tierra. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo incondicional, Besos Garbi", ha escrito en sus redes.

Muguruza iba a debutar este viernes contra la estadounidense Lauren Davis, después de caer en segunda ronda de Indian Wells con Alison Riske.

El objetivo que tiene la número 9 del ránking mundial es reincorporarse en el Mutua Madrid Open, que se celebrará entre el 26 de abril y el 8 de mayo.