Garbiñe Muguruza usa el Covid-19 de su equipo como excusa de su tempranera eliminación del Open de Australia

Garbiñe Muguruza afirmó que no le consuela el espectacular nivel desplegado por su rival francesa Alizé Cornet en la segunda ronda del Open de Australia por un doble 6-3 porque debería superarla si ocupa un puesto más atrasado en la lista WTA.

“No me consuela porque si ella está más detrás en el ranking la he de superar. Ella ha estado mucho más agresiva de lo normal y ha caído todo de su lado”. agregó tras no igualar su registro de la edición pasada en el que cayó en los octavos de final contra la eventual campeona Naomi Osaka (13).

La tercera cabeza de serie explicó que fue un arranque de año atípico porque todos los miembros de su equipo contrajeron el virus a excepción de ella, por lo que los entrenamientos se vieron alterados.

“Ha sido un inicio de año estresante. Todos ellos tuvieron Covid y estuvimos separados. No me he sentido al cien por cien físicamente”, explicó.

La principal esperanza española explicó también sus planes para los próximos meses después de haber cerrado una tímida gira australiana con derrotas en segunda ronda tanto en Sídney como en Melbourne.

“Voy a volver a casa, a Suiza, mucho más pronto de lo que me pensaba. Luego vendrán Doha y Dubai, que son torneos que me gustan y a ver que puedo mejorar para que esto no pase otra vez”, concluyó.