Santi Cañizares, con Mamen Mendizabal: "El fútbol es un sector donde los gays han decidido no entrar"

Santiago Cañizares fue uno de los protagonistas del programa 'Encuestros Inesperados', presentado por Mamen Mendizabal, en el que hablaron de las nuevas masculinidades y la homosexualidad. Un asunto que siempre ha tenido al exportero como un eje.

En su época como futbolista, a Cañizares se le intentaba atacar llamándole homosexual o acusándole de ser gay en sentido peyorativo. Teñirse de rubio, pintarse las uñas (antes que David Beckham, explicó) y ser, en definitiva, uno de los pioneros de lo que luego se llamó 'metrosexualidad' le granjeó insultos y burlas como el grito "Cañete, sal del armario" que le dedicaban.

"Me cuesta mucho entender que en la liga española, que en los equipos importantes españoles, no haya ningún jugador gay", se cuestionaba Mendizábal en el programa.

Cañizares respondió con una reflexión clara. "A mi me preguntan mucha gente: 'Oye, Santi, ¿cuántos jugadores gays conoces que no han salido del armario?'. Yo creo que el fútbol no hay demasiados homosexuales, cuando yo no me he percatado a lo largo de mi carrera. Había uno que no tenía pareja ni masculina ni femenina, nunca supimos de su vida sexual. A ese lo dejaremos en duda. La mayoría están casados y otros se ligaban a toda la ciudad. Sin embargo, en el fútbol femenino hay múltiples casos de homosexualidad reconocido por las protagonistas", analizaba.

Marc Giró, historiador y periodista, insistió en el asunto de una posible exclusión a los gays, a lo que Cañizares respondió tirando de datos. "Si hay un porcentaje de un 10-13% en la población general, creo que en el fútbol hay menos. En cambio, en la televisión hay un porcentaje mayor de chicos gays. La teoría que compro es que es un sector donde los gays han decidido no entrar porque no les ha gustado demasiado. Han decidido la moda, la televisión, etc.", analiza.