Marc Márquez y su ADN del riesgo tras la lesión: "Ahora no tengo la confianza de inclinar y derrapar tanto"

Marc Márquez vive una de sus temporadas más especiales. Tras dos años de lesiones, él mismo se pone el reto “más difícil de su carrera deportiva”, el de ganar el Mundial, que sería para él el noveno, el séptimo en la categoría reina del motociclismo.

Para ello, según reconoció en una entrevista con EFE, aún tiene que “encontrar” la velocidad de antaño que, aseguró, no ha perdido.

En Catar, en la primera carrera del año, quedó quinto y se dio por satisfecho ya que no estaba "para ganar”.

En un acto organizado por Estrella Galicia, uno de sus patrocinadores, en Madrid, habló con Efe de esa experiencia de la que tira ahora para sumar puntos, a falta de la confianza con la nueva Honda que aún debe adquirir poner en pista el estilo de pilotaje único que le llevó a dominar MotoGP.

Pregunta: Ya afincado en Madrid, ¿cómo ha sido eso de volver de una carrera y no refugiarse en Cervera?

Respuesta: Ya no aterrizo en El Prat, es en Barajas (ríe). El cambio es grande, lógicamente, pero me estoy encontrando muy bien, muy cómodo porque me están ayudando muchísimo. Me estoy sintiendo muy arropado. Carlos Sainz padre me está ayudando mucho, Jaime, de Red Bull, también, todo el equipo de Repsol… y luego no me he venido solo. Está mi hermano, está José Luis, que es el chico que me acompaña siempre en las carreras y mi mejor amigo… mi madre, que llegué de Catar y al día siguiente ya estaba aquí. Cambia la vida, pero el estilo no cambia, que es lo que buscaba. Todo en orden.

P: Cosas en Madrid no te faltan, pero tras la carrera de Catar dijo que le faltaban “dos o tres décimas” para estar luchando por la victoria. ¿Ya sabe dónde están?

R: Bueno… sé dónde estaban en Catar, siguiendo a los otros pilotos veía dónde las perdía. Ahora falta encontrarlas, encontrar cómo llegar a eso. Catar es uno de los circuitos que más odio del Mundial, o de los que me cuestan más. Se juntaron varias cosas, pero no hay secreto. Toca trabajar, descubrir y a ver si lo encontramos lo antes posible.

P: En 2019 dijo que su “ADN era arriesgar”. ¿Ha cambiado?

R: Bueno, mi ADN sigue siendo el de arriesgar, pero tengo que tirar un poquito de experiencia. Puedes arriesgar cuando tienes la velocidad y sabes que puedes. Ahora me falta el punto de velocidad aún, que no lo he perdido, estoy encontrándolo otra vez a ver si lo puedo tener. A falta de eso, tienes que tirar de otros recursos. Han subido muchos pilotos jóvenes que tienen mucha velocidad, así que tienes que tirar de la experiencia y de no quedarte descolgado en el campeonato. Por ejemplo, en Catar fui más a asegurar en la carrera, aunque eso no quiere decir que no arriesgase; arriesgué y lo intenté, pero no podía más. No estaba para ganar la carrera.

P: En sus primeros años se sentía “invencible”. ¿Cómo se siente ahora tras dos años de lesiones?

R: Me siento… con un reto muy importante; quizá el más difícil de mi carrera deportiva. Y digo abiertamente que quiero volver a ganar y luchar por un Mundial. Me siento convencido, si estoy preparado o no lo dirá el tiempo. Pero no siento que se me haya olvidado ir en moto, pero el estar dos años lesionado y no pilotar como tu quieres, muchas de esas sensaciones las puedes perder y las tienes que retomar.

P: Visto que Pol Espargaró está arriba, ¿puede ser esta la mejor Honda con el Marc Márquez más lejos de su pico de forma?

R: Sí y no. Depende. Para mí, la Honda del año pasado era una muy buena moto. Podía luchar por un Mundial. Depende de cómo se adapte a cada tipo de pilotaje. La nueva Honda es muy diferente. ¿Qué pasa con esto? Que me dan una a mí y una a ti y tú por x razón, por instinto, puedes adaptarte mejor o peor. Luego, a lo largo de la temporada, tienes que trabajar con el equipo para adaptarte a la moto y que la moto te ayude en esa adaptación.

Es una moto muy buena, con mucho potencial, pero, de momento, con la otra me encontraba más cómodo. Pero más cómodo no significa más rápido; me encontraba más cómodo porque la conocía más, era más previsible y sabía en todo momento lo que necesitaba la moto para ir rápido. Ahora es diferente, voy rápido sin saber cómo; es ahí donde tengo que saber entender qué necesita la moto y qué tengo que hacer yo para ir rápido.

P: Entonces no es cuestión de que haya cambiado su pilotaje tras estos dos años lesionado, es de encontrarle el punto a la moto.

R: De momento no tengo la confianza de usar ese pilotaje con esta moto, la confianza de inclinar tanto y derrapar tanto; pero ese punto es el que poco a poco lo quiero encontrar.