Quartararo señala a Marc Márquez como su principal amenaza para revalidar el título de campeón de MotoGP

Fabio Quartararo encara el mundial de MotoGP con el claro objetivo de revalidar el título conseguido el año pasado. Algo que no será fácil, pero que él mismo considera prácticamente obligatorio. "Tengo que ganar otra vez sí o sí", asegura.

El una entrevista con Ernest Riveras para DAZN, el piloto francés deja claro que su mayor motivación es la de conseguir un back-to-back que le coloque entre los mejores de la historia, aunque para ello tendrá que pelear con algunos pilotos que siempre han sido su referente, como por ejemplo Marc Márquez.

🗣️ "Ganar a Marc es otra cosa, hay que ser sincero".



"Marc ha sido la referencia de los 10 o 15 últimos años, así que yo creo que es algo especial luchar con Marc. Tengo ganas de luchar con él este año", comenta el francés. "No tengo que demostrar nada a nadie, pero el placer de luchar con Marc es diferente a otro piloto. Cuando luchas con él, ves otra cosa, ves más que un piloto, ves a un tío que ha sido 6 veces campeón de MotoGP y ganarle a él es otra cosa".

Además de Márquez, Quartararo avisa de que los rookies que llegan al Mundial darán guerra, y señala al español Raúl Fernández como una amenaza. "Como piloto, es el que más talento tiene, pero después dependerá de muchas cosas. Bezzecchi ha ido muy rápido, está Di Giannantonio también, está Remy. A Darryn le cuesta un poquito más porque al final ha subido de Moto3 a MotoGP pero, para mí, en Sepang, me ha sorprendido bastante. Será una buena lucha".

Pero no todo será ganar a Márquez, o a cualquier otro piloto, sino también responder ante la presión de ser el campeón vigente. "Yo creo que la presión era más por ver si podía conseguir [el Mundial] este sueño. Pero cuando ya lo he conseguido, ahora la motivación es mayor por hacerlo otra vez. Yo voy a hacer como el año pasado: empiezo este año como si no hubiera ganado nunca y quiero ganarlo", confiesa un Quartararo con ganas de subirse a la moto.

Para revalidar el título, Quartararo contará con una Yamaha un tanto renovada. "Básicamente, lo mismo que el año pasado: más velocidad punta. Velocidad, y estamos trabajando ahora en una cosa de aerodinámica, pero la top speed es algo que necesitamos", declara el piloto.