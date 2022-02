Marc Márquez, en 'El hormiguero': "Lo más duro fue llegar al punto en el que lo deportivo quedaba a un lado"

Marc Márquez ha sido el invitado estrella del programa de 'El hormiguero' de este lunes en el que comenzó a calentar motores de cara a la nueva temporada de MotoGP que arranca el próximo 6 de marzo con el GP de Catar. El piloto de Cervera buscará este año volver a recuperar su idilio con la victoria que cuando parecía retomar en 2021, fue cortado de golpe por una nueva lesión.

Motos recibió a Márquez otorgándole su título de "invitado platino" por haber asistido en diez ocasiones al programa y por el que entró en un coche descapotable. El presentador le recordó la serie de privilegios que tiene: taza especial, silla plateada, una tarjeta para "ir a 'El hormiguero' cuando quiera" y un vídeo con sus mejores momentos en el programa.

Tras haber superado su lesión de hombro que le apartó de los circuitos hace dos temporadas y de la diplopía que amenazó con obligarle a retirarse a finales del año pasado, Márquez compartió cómo vivió estos momentos. "Me ha tocado vivir el momento álgido de un deportista y el peor, también. Lo más duro para mí ha sido llegar al punto en el que lo deportivo queda a un lado. Me preguntaba si iba a volver a tener una vida normal con el brazo, la visión... era algo que planteaba el doctor", explicó.

Comenzando por su lesión del brazo, reconoció que hubo una precipitación "por parte de todos" y recuerda cómo se rompió de nuevo el brazo abriendo una ventana, incluso habiendo montado ya en moto. Márquez no escondió su impaciencia con respecto a la lesión y reconoció entre risas cómo al principio probaba a ver si su brazo respondía, pero entendió que "si no cuida al cuerpo no puede cuidar la moto".

Con respecto a la visión doble, relató que al no poder ver ni la televisión ni jugar a la consola, encontró su sitio con la radio. "Es que literalmente ves doble: una cabeza aquí y la otra ahí", explicaba. No obstante, en este caso sí tenía que entrenar la vista: "entre el segundo y tercer mes es cuando se tenía que ver la evolución para mejorar". "Tardé dos meses y tres semanas en recuperarme por completo, prácticamente lo que me dijo el doctor", desveló Márquez.

Sus nuevos comienzos para ser campeón

Motos y el piloto bromearon sobre su mudanza a Madrid y la facilidad para encontrar planes y bares en Madrid. "Vivo en las afueras con mi hermano, un amigo que nos acompaña a todas partes... he hecho este cambio para ganar, no para otras cosas", afirmó, levantando los aplausos del público.

Otros de los cambios que ha introducido Márquez en su plan para volver a ser campeón es trabajar con el doctor de Rafa Nadal, de quien reconoció sentir "envidia y admiración" por cómo volvió y ganó el Open de Australia. Pese a desear seguir esos pasos, es consciente de que volver a las motos en el primer GP del año en Catar y ganar sería "como si le tocase la lotería".

Márquez se mostró sin ningún miedo de volver a tener un accidente y admitió que no será más cauto. "Si estoy recuperado, no tengo por qué", admitió. "A veces después de una caída fuerte te da un poco de respeto porque tienes que volver a pasar por la misma curva igual de rápido. Cuando tienes un accidente tienes que volver corriendo al box, subirte a la otra moto que tienen ya lista y volver a correr".