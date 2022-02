Jorge Lorenzo, fichaje estrella de DAZN como comentarista de MotoGP: "Tío, lo que ha costado, ¿eh?"

Con la pronta llegada de la temporada de MotoGP, el equipo de retransmisión de DAZN, propietarios de los derechos de emisión en España, ha anunciado un fichaje bomba como comentarista: Jorge Lorenzo.

"Tío, lo que ha costado, ¿eh?", bromea Ernest Riveras, el narrador y director de la estructura de la OTT que pone voz a las carreras de motociclismo. No es un fichaje cualquiera, ya que el balear, cinco veces campeón del mundo (dos de 250cc y cinco de MotoGP) es de los que se mojan. Su carácter vehemente y sin pelos en la lengua prometen dejar muchos grandes momentos.

Esta es la primera incursión de Lorenzo en los medios de comunicación desde que ha colgado el casco y el mono. Retirado en 2019 tras un pobre año final en el Repsol Honda formando dupla con Marc Márquez, intentó convertirse en 'youtuber' pero no dio los frutos obtenidos. Por el camino sí dejó unas cuantas polémicas, ya que una vez fuera de la competición no se mordió la lengua.

No le faltaron ofertas para volver a competir. Tras un conato de regreso que cortó la pandemia, Ducati le llamó para que regresara al equipo italiano, pero las negociaciones no fructificaron. Ahora se incorpora a las retransmisiones de DAZN para seguir enganchado al mundo de las dos ruedas donde, hasta la irrupción de Márquez, ha sido el piloto español más exitoso en la máxima categoría.

"Es algo que tenía que suceder. He estado 18 años de profesional. Después de dejar las motos, decidí tener una vida más tranquila. Me lo he pasado y me lo pasaré muy bien. Es como tirarte a la piscina. Cuando estás seco y te tiras a la piscina, siempre pasas frío, pero la segunda que te tiras, ya estás un poco más suelto. Yo creo que es un poco lo mismo, pero sí que es verdad que vengo con humildad de saber que es algo nuevo para mí, que tengo mucho que aprender, pero sabiendo que tengo mucha experiencia en lo que voy a hablar y que puedo aportar mucho al público”, explica Lorenzo en una entrevista con Riveras, ya disponible en la plataforma.

El '99' se une a otros expilotos que son comentaristas, como Álex Crivillé y Carlos Checa, con los que se irá turnando en cada GP.