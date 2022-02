Márquez da un giro radical a su vida para volver a ser campeón: su sorprendente mudanza a Madrid, el médico de Nadal...

Falta menos de un mes para el inicio del Mundial de MotoGP 2022, que tendrá su primera parada el 6 de marzo en Catar. Este fin de semana, en el Algarve, se celebran los últimos test oficiales y la suerte estará echada. Entre los 24 pilotos participantes, hay uno que ha cambiado toda su vida en los últimos meses para volver a ser campeón: Marc Márquez.

El piloto de Repsol Honda llega a la nueva temporada con ilusiones renovadas, después de dos años en los que bajó a los infiernos y tocó fondo, como él mismo ha reconocido, incluso con la opción de la retirada como una salida real.

"No es que lo pensara yo, es que me lo dijo un médico", confesaba en Cope el ocho veces campeón del mundo, recordando aquellos momentos, nada lejanos, en los que el hombro no terminaba de funcionar y su problema de visión doble complicaba aún más su camino.

Aquel descenso a la oscuridad tuvo grandes atisbos de luz, con las tres victorias cosechadas en la temporada 2021, pero los muros han seguido frenando la velocidad de uno de los mejores pilotos de la historia. Por eso, ahora, ha decidido derribarlos con un giro radical a su vida, saliendo de su zona de confort.

Adiós a Cervera por primera vez en su vida

Márquez se considera un hombre familiar que necesita a los suyos cerca para su felicidad personal, por lo que nunca había abandonado Cervera, el pueblo en el que ha pasado toda su vida. Sin embargo, este año ha decidido mudarse a Madrid para facilitar así el acceso a su equipo médico y de recuperación, en pos de hallar de nuevo en sí mismo la excelencia mostrada otros años.

"Quiero mucho a mi Cervera y he vivido toda mi vida allí, pero nos venimos aquí (Madrid), a seguir con el mismo estilo de vida pero con este grupo de médicos para volver a luchar por un Mundial, para ir a por el noveno", explica el piloto, sobre este gran cambio vital.

En Madrid, revela, vivirá en las afueras, "alejado del centro", para evitar cualquier tipo de distracción: "Dentro del sacrificio que hago, necesito no cambiar mi vida deportiva y personal que hasta ahora me ha llevado a buenos éxitos y la quiero mantener", dice, sobre la vida tranquila que ha llevado siempre, muy centrado en la moto y nada más.

El médico de Nadal y su ejemplo de superación

Márquez dijo adiós a los médicos que le trataron la lesión en el hombro en primera instancia, por la que tuvo que pasar tres veces por el quirófano, y se ha puesto en manos del doctor Cotorro, el mismo que trata la lesión crónica de Nadal y bajo cuyo cuidado se ha convertido en el mayor ejemplo de renovación del mundo del deporte actual tras ganar el Open de Australia.

Es, el balear, el espejo en el que el piloto se mira: "Lo de Nadal me tocó la fibra. Cuando ganó el Open de Australia después de la lesión me sentí muy identificado con lo que vivió en ese momento y sentí envidia. Ese momento lo quiero vivir yo también", dijo.

Hay un gran paralelismo entre dos de los deportistas más exitosos de España y los duros momentos que han atravesado por sus lesiones. Por el momento, Nadal ha conseguido el final feliz a base de esfuerzo, resiliencia y espíritu de campeón, que al piloto tampoco le faltan.

Y es que Márquez ha cambiado de residencia, de médicos, de hábitos... pero no de mentalidad. El ocho veces campeón del mundo buscará su novena corona, la séptima en la categoría reina, luchando contra todo. El riesgo que acostumbra a poner sobre la pista lo ha llevado a su preparación y ha puesto todo lo que tiene para volver a ser el de antes y regresar a la gloria.