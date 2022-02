Marc Márquez estuvo en El Partidazo de Cope, donde habló sobre la actualidad del motociclismo y además repasó el calvario vivido hasta poder volverse a correr con garantías, incluso después de plantearse la retirada. Ahora, a las puertas del comienzo de la temporada de MotoGP, el piloto español tiene una mentalidad muy distinta y la motivación muy alta.

"En 2020-21 toqué fondo. Con la visión doble, no podía hacer nada porque me mareaba", confesó Márquez. "Psicológicamente es duro y lo deportivo pasó a un segundo plano. El doctor no sabía si la vista se iba a quedar perfecta o no. De hecho, me dijo: 'Que se haya recuperado la vista por completo y sin dejarte ninguna secuela, ha sido un milagro'".

Sin embargo, el piloto español puso de su parte para que ese milagro se hiciese realidad. "Con estas lesiones he aprendido que carreras hay muchas, pero cuerpo solo hay uno. Pero una vez te pones el casco y se apaga el semáforo, tu entrega es la misma de siempre. El ADN no se pierde, cuando lo pierda... tendré que terminar mi carrera deportiva", explicó Marc. "Este invierno pensé en no volver a correr porque había opciones reales de que sucediera esto. El doctor me dio opciones y la tercera fue: 'Es probable que te quede bien la vista para hacer una vida normal, pero tendrás secuelas y no podrás ponerte a 250km/hora con una moto'".

Con estos pensamientos sobre la mesa, es normal que Marc Márquez no se sienta favorito para el próximo Mundial, aunque saldrá a por ello. "Si no te llamas Rafa Nadal, no puedes ser favorito para ganar después de estar dos años lesionado", explica. "Cuando Nadal ganó el Open de Australia me sentí muy identificado con lo que estaba viviendo y sentí envidia. Pensé 'ese momento lo quiero vivir yo también'".

Además, Márquez se bajó figuradamente de la moto para hablar también de fútbol y, cómo no, salió a relucir el nombre del momento. "Mbappé es una bestia. Ojalá no venga al Madrid porque a los culés nos va a dar faena", comentó el piloto.