Marc Márquez repasa su calvario y su posible retirada: "No pilotar más estuvo sobre la mesa"

Marc Márquez vuelve a sonreír encima de una moto. Su hombro, casi olvidado ya, le dejó fuera durante más de un año y cuando volvía a recuperar su mejor versión en la pista, fue la visión le puso el cepo. Ahora, el de Repsol vuelve a ver la luz al final del túnel y se encuentra en la recta final de la recuperación de la diplopía que se le diagnosticó el pasado mes de noviembre.

"Tras tres meses un poco complicados, este último mes me empecé a sentir mejor. Desde que tuve el accidente con la moto de enduro fue difícil, pero, desde el primer momento, seguí los consejos del doctor Sánchez Dalmau, el que ya me trató en 2011. Fue un proceso lento. Ya lo sabíamos. Es un nervio que afecta al músculo, el mismo nervio que en 2011. Nunca sabes cómo va salir todo", explicó Márquez.

Afortunadamente, "estas últimas semanas mejoraron sus sensaciones" y pudo volver a subirse a una moto, eligiendo de motocross, "porque fue con la que se lesionó y es muy exigente". Y es que Márquez, ha pasado "uno de los momentos más difíciles de su carrera" en el aspecto mental.

"Es ya el cuarto invierno seguido lesionado. Ahora que todo iba mejor con el brazo, llegó otra lesión. En la vida nunca sabes... Siempre hay que ser positivo. Desde la lesión, mi objetivo fue estar en el primer test o la primera carrera. Vamos por buen camino", asegura Márquez.

Del mismo modo, Márquez desveló que la posibilidad de retirarse era real antes al enfrentarse al tratamiento para el ojo. "Paso a paso hemos ido mejorando, pero con este tipo de lesión, todas las opciones están sobre la mesa. Cirugía, tiempo, la posibilidad de no volver a pilotar una moto ... Así que ha sido difícil, una época dura, porque no sabía lo que me depararía el futuro", confesó.

Con respecto a su hombro, no escondió que todavía tiene que tomárselo con cautela. "Ahora estamos buscando la manera perfecta para trabajar, porque necesitamos entender la manera de trabajar durante la temporada para no tener los problemas de la temporada pasada: la irritación que lleva al dolor y lo complica todo. Necesitamos prevenir esto".