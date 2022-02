Sigue en directo la rueda de prensa de Rafa Nadal en Mallorca

Rafa Nadal atendió a los medios de prensa tras su victoria en el Open de Australia y analizó tanto el campeonato como su momento de forma actual y su futuro inmediato en el mundo del tenis de máxima competición. Su último éxito le ha colocado como el primer tenista en conseguir 21 Grand Slam en la historia del tenis, superando a sus dos grandes rivales, Roger Federer y Novak Djokovic.

"El tenis siempre te da alguna opción. A la hora de ganar los partidos, cuando hay la opción de conseguir algo muy importante, siempre hay ese vértigo. Lo tenemos todos. Si te mantienes cerca, puede que haya una opción, y lo que parece imposible, a diferencia de otros deportes, pasas de estar en una situación crítica a que te cambie por completo el panorama".

Sobre la propuesta de que el aeropuerto de Mallorca lleve su nombre

"Si la gente que tiene que decidir eso cree que es lo adecuado, quién soy yo para negarme. Pero es algo que ni sé ni me ha llegado ninguna noticia. Si la gente que lo decide cree que es positivo para la isla, yo encantado".

Primer pensamiento tras ganar

"No puedes pensar con claridad. Estás con tensión, nervios y agotamiento. Era un partido muy importante, pero al mismo tiempo estar en esa situación ya era un regalo increíble. No voy a negar que estaba nervioso antes de la final porque sé que me estoy jugando algo muy importante, pero así como otros años llegas a Australia bien preparado esta vez llevo meses muy malos, con demasiados problemas, sin poder entrenar bien... Y después pasó lo del virus. No pude encadenar una semana buena de entrenamientos".

"Se han dado las circunstancias adecuadas. Ha habido momentos en los que la suerte ha estado de mi lado. Pero también es cierto que he jugado infinitamente mejor de lo que hubiéramos soñado cualquier de mi equipo. Que el físico haya aguantado era muy difícil de imaginar".

Sobre su calendario a partir de ahora

"Primero descansar y después analizar las cosas con tranquilidad. Lo que vaya a pasar con Acapulco es en función de un espacio de tiempo muy corto, por lo que hay que analizar bien la situación viendo cómo está mi cuerpo".

¿Qué se lleva de Australia?

"El trofeo y un apoyo incondicional de la gente. Ha sido una experiencia espectacular. Se ha conseguido algo que es especial y además algo que para mí también es muy especial que es haber jugador contra grandes jugadores y rendido, también en los entrenamientos. Es muy importante para el futuro, para habérmelo pasado bien. Me he sentido sorprendentemente bien y competitivo contra todos los jugadores. El entrenamiento es cuando empiezas a sentir que no estás lejos, pero lo tienes que confirmar en competición".

¿Cómo va a celebrarlo?

"Las circunstancias dejan poco margen de celebración. Tengo ganas de estar con la familia y los amigos. La situación de virus es complicada y tengo que cuidarme y cuidar a las personas".

¿Puede seguir a este nivel?

"Me veo con muchas más opciones de seguir jugando a un nivel alto ahora mismo que hace cuatro semanas. El físico ha aguantado y eso es una inyección de confianza y energía para seguir adelante. Tengo la determinación y la motivación para seguir".

[TEXTO EN ELABORACIÓN]