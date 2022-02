Nadal 'obliga' a Djokovic a vacunarse: su victoria en Australia hizo despertar al serbio

Novak Djokovic fue la ausencia más sonada del recién terminado Open de Australia en el que no participó al no poder entrar en el país sin estar vacunado. Tras toda la polémica que se levantó con las idas y venidas del estado oceánico, la justicia terminó decidiendo que el serbio era un peligro social y fue deportado de vuelta a su país.

Si las cosas comenzaron mal para él, terminaron aún peor, con Rafa Nadal erigiéndose como campeón de la manera más épica posible, con una remontada antológica en la final y siendo el tenista con más Grand Slams en la historia de la ATP. Este último mérito se lo disputaba con un Djokovic (y Federer) que desperdició la oportunidad de tenerlo cayendo, precisamente contra Medvedev, en el último US Open.

Ahora, su biógrafo Daniel Müksch, ha dejado caer que el éxito de Nadal en Australia le ha dejado muy tocado y que ha cambiado su opinión al respecto de las vacunas, accediendo a ponérsela. "Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa Nadal lo estén impulsando a hacerlo", explicó.

Su temporada, en peligro por la vacuna

Y es que el Open de Australia no parecía ser el único torneo que se fuese a perder esta temporada el serbio si no se inmunizaba. De acuerdo a las restricciones presentes a día de hoy, Wimbledon sería el único Grand Slam en el que Djokovic podría tener su participación asegurada, pero con cuarentena previa.

Desde que comenzó la polémica, Francia ha dado bandazos al respecto. En un principio, el país galo se mostró permisivo y dejó una puerta abierta a la entrada de Djokovic sin vacunar para Roland Garros. Poco después cambió de parecer y se mostró tajante al respecto dejando clara la necesidad de que se vacune. Sin embargo, en la última actualización, un nuevo cambio en el protocolo habilitaba al serbio a participar.

En el caso del US Open, Estados Unidos se ha mostrado también contundente con los extranjeros no vacunados y no permite la entrada de estos en el país salvo excepciones muy concretas. Sin embargo, no le servirá esta vez la excusa de haber pasado el Covid, insuficiente para tener esta exención.

De esa manera, y viendo en jaque tanto su número 1 del mundo con un Medvedev imperial como su carrera por ser el mejor de la historia, parece que Djokovic ha dado su brazo a torcer. Solo falta que él mismo confirme las sospechas de su biógrafo.