Courtois y Benzema, una pareja para salvar el peor momento del Real Madrid

Con un gran portero y un gran delantero, todo es posible. Y el Real Madrid tiene dos de los mejores del mundo en esas dos posiciones clave en el fútbol. Su dominio de las áreas le dio al conjunto blanco tres puntos clave ante el Rayo en Vallecas para mantener su ventaja al frente de la Liga gracias a otra enorme actuación de Thibaut Courtois y a un tanto de Karim Benzema.

Si el conjunto de Carlo Ancelotti es líder sólido de la Liga, es gracias a las paradas del portero belga. Y si está con vida en la Champions, también. Solamente un gol han encajado los madridistas en los últimos cinco partidos, aquel que hizo Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes para darle ventaja al PSG. En París, brilló un colosal Courtois, cuya actuación hizo que el Real Madrid llegue al partido de vuelta –el 9 de marzo– con opciones de pasar a los cuartos de final.

En la Liga, el diablo rojo lleva cuatro partidos sin recoger el balón de la red. Ni Granada (1-0) ni Alavés (3-0), en el Santiago Bernabéu, ni Villarreal (0-0) ni Rayo (0-1), en sus estadios, han sido capaces de hacer un solo gol a un Real Madrid que, si bien también ha estado sólido atrás, se ha aferrado a las grandes paradas de su portero.

En el último choque, en Vallecas, fueron siete las intervenciones del portero, varias de ellas de gran mérito en la segunda parte con 0-0 en el marcador todavía.

"Courtois no es que haya dado un nivel muy bueno, sino que siempre está a ese nivel. No hemos sumado porque no hemos hecho gol y porque teníamos enfrente a un gran portero", señaló Andoni Iraola, técnico franjirrojo, recordando las ocasiones de Sergi Guardiola, Mario Suárez, Óscar Trejo y Álvaro García, todas ellas desbaratadas por el belga. Eso sí, Ancelotti no quiso personalizar la victoria únicamente en su portero: "Decir que hemos ganado por Courtois hoy es un error. Lo hemos hecho porque hemos sido mejores y lo hemos merecido".

Una fantástica combinación entre Karim Benzema y Vinícius completó el trabajo en Vallecas. De la nada, el galo y el brasileño se inventaron una jugada que acabó en el gol número 19 del nueve madridista en la Liga, de la que es destacado Pichichi.

El Real Madrid necesita la mejor versión de Benzema en este tramo final de la temporada. Tras un gran inicio de año 2022, con dos goles al Valencia y otros dos en la Supercopa (ante Barça y Athletic), una lesión muscular ante el Elche hizo que se perdiera dos partidos de Liga, uno de la Copa del Rey (la eliminación ante el Athletic en San Mamés en cuartos) y llegara muy justo al partido de París, en el que estuvo desaparecido.

Poco a poco, Benzema parece estar recuperando la forma que le llevó a ser uno de los delanteros más en forma del mundo. Frente el Alavés solo fue capaz de marcar de penalti, pero dio dos asistencias, y ante el Rayo marcó el gol decisivo. La mejor noticia es que ahora tiene toda la semana para ponerse a punto de cara al partido del sábado ante la RealSociedad... y sobre todo la vuelta de la Champions ante el Paris Saint-Germain.