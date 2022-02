Así vivió el Kun Agüero el momento de su arritmia contra el Alavés: "Me estoy mareando, para el partido"

El Kun Agüero está aprovechando estos primeros meses de retirada del fútbol para sacar su faceta más desenfadada como viene haciendo en los últimos días donde, por ejemplo, pasó un rato en Twitter respondiendo las preguntas de varios aficionados. El argentino también está teniendo más presencia en los medios y concedió una entrevista recientemente a Radio 10.

El ya exfutbolista tocó distintos temas como su hipotética presencia en el Mundial de Catar -que no está para nada descartada- o de los problemas cardiacos que len ha obligado a retirarse de manera prematura. Pese a que fue en un partido contra el Alavés cuando se conoció públicamente su cardiopatía, ha desvelado que él y los médicos ya sabían que algo iba mal.

"Diez días antes en un entrenamiento tuve una arritmia cortita, hice los chequeos y parecía que estaba todo bien. Después pasó en el partido, no me lo esperaba. Cinco minutos antes empecé a sentir mucho calor en el cuerpo, pensaba que era por el partido, nunca me imaginé que era por esto", contó Agüero.

El Kun siguió recordando que comenzó a sentirse débil y con mareos que terminaron alertándole definitivamente. "En una jugada salté a cabecear y me mareé. Le agarré la mano al defensor del equipo contrario y le dije 'me estoy mareando, pará el partido'. Le dijo al árbitro y ahí vio que me estaba agarrando el pecho", añadió.

🔴 #EXCLUSIVO | “Me estoy mareando ¡Pará el partido!”, @aguerosergiokun mano a mano con @rialjorge dio detalles de la arritmia que lo alejó de las canchas #Argenzuela



📲 https://t.co/ir13n1QJkl - El Sonido de la Realidad pic.twitter.com/f7HXvFOrME — Radio 10 - AM 710 😷 (@Radio10) February 18, 2022

El Kun, a por Catar 2022

Otros de los momentos más destacados de su intervención en Radio 10 fue cuando desveló que están tramando una estrategia junto a Scaloni para que pueda ir al Mundial de Catar. "Voy al Mundial de Qatar. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al cuerpo técnico, hablé con Scaloni y también con 'Chiqui' Tapia. Tenemos que intentarlo, darle una vuelta. Claramente voy a estar ahí, voy a ir", confesó.

Así, también dijo estar ya en conversaciones con el seleccionador para intentar encontrar la solución. "Me llamó y vamos a ver qué se puede hacer. Claramente es muy reciente. La cagada que es justo me pasa esto y está el Mundial. Si el Mundial era en dos años, hay un proceso para plantear jugar. Vamos a ver qué encontramos".