El Kun Agüero bromea sobre sus problemas cardíacos: "Soy Ironman. Tengo un chip en el pecho"

El Kun Agüero se retiró del fútbol en activo el pasado mes de diciembre por culpa de unos problemas cardíacos sufridos en el encuentro entre el FC Barcelona y el Alavés. Fue una retirada tempranera y que cogió a todos por sorpresa. Pasado el tiempo, el particular carácter y sentido del humor del argentino le ayudan a salir adelante.

"Tengo un chip acá", dijo el Kun señalándose el pecho en su canal de Twitch. "De noche tiro luces de colores, soy Ironman. Tengo un chip, loco, soy recheto. Y si se me acelera, le salta al médico", continuó el argentino.

Además, el Kun explicó una curiosa anécdota sobre su operación. "'Venite el jueves que te tengo que poner el chip', me dijo el médico. Preparó una aguja, me pinchó. Y al rato veo que saca una cuchilla, una navajita. Y me dice, '¿te duele? Este no corta bien', y cambia. Como cuando comés el asado y querés cuchillo de sierra", dijo entre risas.

Profundizando un poco más en todo lo sucedido, el Kun se puso serio. "Cuando pasó, pensé que no era nada y que iba a estar bien", confesó. "Pero cuando llegué al hospital y me dejaron en una pequeña habitación sola con un montón de monitores a mi alrededor me di cuenta de que algo andaba mal. Y después de dos días hospitalizado, comencé a ponerme nervioso".