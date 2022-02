El 'Superjueves' español en Pekín 2022: Queralt Castellet y Lucas Eguibar, a por medallas con Broncano de comentarista

La noche del 9 al 10 de febrero será de mucho insomnio para los españoles aficionados a los deportes de invierno, y en concreto al snowboard. Queralt Castellet y Lucas Eguibar, las dos opciones más firmes de medalla en los Juegos Olímpicos de Pekín, compiten en la que puede ser una jornada histórica o en la gran decepción de esta cita.

A partir de las 2:30 (hora peninsular española), arrancará la final de halfpipe en el Genting Snow Park de Zhangjiakou, donde Queralt Castellet tratará de meterse en el podio. Después de clasificarse en una óptima cuarta posición, sus opciones pasan no sólo por hacer una competición perfecta, sino en esperar a un posible fallo de las grandes favoritas. La estadounidense Chloe Kim, campeona olímpica hace cuatro años, saldrá como la gran candidata para el oro, pero por detrás está todo mucho más abierto. La rider española, que fue 7ª en Pyeongchang 2018, aspira a todo, aunque el objetivo planteado ya está logrado. "Me he sentido cómoda y, aunque es un pipe diferente, permite ir con mucha velocidad y coger mucho aire, que es lo que me gusta a mí", afirmaba tras la ronda clasificatoria.

En torno a las 4:15, será el turno de Lucas Eguibar. El rider vasco tratará de emular o mejorar a su buen amigo Regino Hernández, que fue bronce hace cuatro años, en la prueba de crossboard o SBX. El recorrido a priori no le es muy propicio, con molestias aún en la espalda y, además, con la dificultad añadida de que no tiene a su entrenador en Pekín al dar positivo en Covid apenas una semana antes.

Ilusionado como nunca, Eguibar llega a esta cita olímpica como vigente campeón del mundo de la modalidad. De hecho, no firma igualar a su excompañero, ya retirado. "¿Si lo firmaría? Creo que no. Yo creo que ha sido así toda mi vida: luchar siempre. Y cuando me he caído, me he levantado. Si toca, toca. Y si no, pues no. Pero voy a intentarlo y voy a luchar; y creo que si se lucha se puede conseguir algo. Si no me molestan los rivales y esas cosas", avanzaba en una entrevista en EFE.

También será el día del debut de Ander Mirambell, el otro abanderado español junto a Castellet. A la vez que la snowboarder, el rider de skeleton afrontará las series clasificatorias desde las 2:30 con ganas de obtener un buen puesto para la final del viernes. Aunque se conforma con un 'top 20', si la suerte le acompaña puede dar la campanada.

David Broncano, comentarista de lujo

Los Juegos Olímpicos de Invierno se están emitiendo en Eurosport, con las narraciones de Antonio Alix, Javier Rubio o José Manuel Tallada entre otros, pero para esta noche que puede ser histórica para el snowboard español, contarán con un comentarista de lujo: David Broncano.

El presentador de La Resistencia ya avanzó que iba a estar a los micrófonos junto al propio Tallada y a Regino Hernández en la visita del exdeportista junto al expatinador Javier Fernández, otro de los expertos del canal deportivo. El cómico jienense estará en la cabina para comentar la final de halfpipe de Queralt Castellet y, quizá, la primera medalla española en estos Juegos.