Los cinco pecados del Madrid que le dejaron fuera de la Copa... y una buena noticia

Recursos desaprovechados. Carlo Anceotti alineó de inicio a Rodrygo y Vinícius, que habían disputado menos de 48 antes sus compromisos con la selección, a Casemiro -que no jugó pero viajó- y a Militao, el único justificado por su regreso prematuro a Madrid. El delantero estrella del equipo blanco estaba visiblemente fundido y apenas aportó; Rodrygo no estaba en plenas condiciones de tirar del carro y el centrocampista que completa la CMK no tuvo, de largo, su día. Cuesta entender por qué futbolistas como Jovic -sobre todo en ausencia de Benzema- o Ceballos no tienen ni media oportunidad cuando el equipo pide a gritos rotaciones para compensar el desgaste.