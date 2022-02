Las redes se ceban con Asensio y le llueven los memes del Athletic - Real Madrid de Copa del Rey

La presencia de Marco Asensio en el once inicial del Real Madrid en la eliminatoria ante el Athletic dejó con sensaciones encontradas a la afición blanca. Haciendo de falso '9' en ausencia de Benzema, el mallorquín no estuvo a la altura de las expectativas y las redes no se lo perdonaron.

Ni siquiera hubo que esperar a que acabara el partido, porque los tuiteros se cebaron muy pronto con la actitud del futbolista madridista, que no estuvo ni participativo ni acertado. De hecho, lo que más se le criticó con cierto sentido del humor (y mucha mala baba) es que ni siquiera corrió en condiciones.

Los memes no se hicieron esperar: