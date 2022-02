La libreta de Ancelotti, más cuestionada que nunca tras la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey

El Real Madrid está en octavos de la Champions League y lidera con relativa comodidad LaLiga, pero ya no podrá optar a la Copa del Rey. La eliminación ante el Athletic de Bilbao, pese a producirse en el minuto 88, deja una sensación muy agridulce en la afición blanca, no tanto por caer (que también), sino porque parecía inevitable.

Aunque no ha sido un KO con un '-azo' frente a un equipo de categorías inferiores, la derrota en un San Mamés que fue una caldera dejó retratado a varios jugadores, empezando por un 'memeado' Marco Asensio que ya no tiene galones ni actitud para asumir el liderato en ataque cuando falta Benzema. Pero sobre todo deja muchas dudas en torno a la idea de Carlo Ancelotti.

Las circunstancias a las que se llegó a este partido no fueron las más propicias para él. El extraño parón de selecciones permitió a Marcelino García Toral trabajar con todos sus jugadores durante 15 días y, lo que es más importante a estas alturas de la temporada, darles el descanso necesario. En cambio, Ancelotti vio cómo tres de sus puntales (Vinícius, Militao y Casemiro, además de Rodrygo) llegaban a España apenas dos días después de jugar al otro lado del charco.

Razón de más para haber hecho rotaciones: ¿Camavinga no estaba para jugar de inicio junto a Modric y Kroos, en lugar de entrar en el 76 por el alemán? ¿Tan mal están Hazard, Bale, Jovic o Ceballos (ni qué decir Mariano, que para quien no lo recuerde sigue siendo futbolista del Real Madrid) como para forzar a Rodrygo y Casemiro (en el gol de Berenguer falla él) durante 96 minutos?

Ancelotti explicó en rueda de prensa que no hizo más cambios, sólo dos, porque esperaba llegar a la prórroga. El Real Madrid firmaba el empate y la épica, que normalmente suele salir de cara, pero no siempre tiene por qué. Un error de cálculo que fue fatal y que les ha costado la eliminación.

Los señalados de Ancelotti

Aunque el Real Madrid tiene jugadores para doblar en prácticamente todas las posiciones, lo cierto es que el reparto de minutos de Ancelotti no puede ser más desigual, incluso en un torneo esporádico como es la Copa del Rey. Las bajas de Mendy y Benzema obligaron a improvisar algunos cambios (Alaba jugó de lateral, una posición nada desconocida para él pero no la habitual, mientras que el citado Asensio ejerció de falso 9), pero se esperaba que conforme avanzara el partido hubiera más.

Da la sensación de que hay jugadores con la cruz puesta y que no se van a ganar el perdón ni se les va a dar oportunidad. "¿Por qué hablas de Bale, Hazard y Jovic? ¿Porqué no hablas de Ceballos o Carvajal? Si todos los que no han jugado tienen que estar castigados... no hay nada. He tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores", replicaba de manera un tanto tibia el entrenador madridista.

Ahora la afición se pregunta qué pasará en las competiciones que quedan, ante un mes de febrero que es crítico. ¿Qué solución dará Ancelotti si Modric estornuda, si a Benzema se le rompe una uña o si Militao pierde un autobús? La sensación entre los hinchas blancos es que esta eliminación puede ser algo más que un borrón en la libreta de Ancelotti.