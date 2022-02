Una futbolista canterana del Liverpool, gran favorita para representar a Reino Unido en Eurovisión

Igual que España (con polémica), Italia y otros tantos países, estos meses se está decidiendo qué artistas representarán a cada una de las televisiones públicas en el Festival de la Canción de Eurovisión. Uno de los países con plaza fija, Reino Unido, ha ido a buscar a los campos de fútbol.

Salvo sorpresa, la representante de la BBC en Turín será Chelcee Grimes, que ha compaginado en los últimos años su carrera futbolística con una más fructífera labor como compositora e intérprete. Entre sus hitos está haber escrito canciones para las mismísimas Kylie Minogue o Dua Lipa, entre otras muchas artistas.

Ella, mientras, ha ido construyendo una modesta carrera deportiva. Criada en la cantera del Liverpool, su ciudad de origen, ha pasado no sólo por la escuela de Anfield (a la que se incorporó con 10 años), sino también por su gran rival, el Everton, además de Tottenham Hotspur, Transmere Rovers y Fulham hasta recalar en su actual equipo, el Merseyrail Ladies, con el que se ha tomado un pequeño descanso para centrarse en su proyecto eurovisivo.

En el Reino Unido es un personaje muy conocido, no sólo por ser futbolista o intérprete, sino también por su presencia en los medios.

Grimes trabaja para la BBC, para quienes comentó el Mundial femenino de 2019, y desde septiembre de ese año copresenta el show 'MOTDx', una versión más gamberra del clásico 'Match of the Day' (equivalente al 'Día del Fútbol' en España), además de su propio show en 'BBC Sport', 'Chelcee Away' Ha narrado también varias miniseries para BT Sport como 'Watch Us Rise' sobre el crecimiento del fútbol femenino en el Reino Unido.

Su tema musical más exitoso fue 'Just like that', que en 2018 y 2019 sonó con fuerza en las radiofórmulas británicas.