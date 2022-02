Tras las múltiples polémicas del Benidorm Fest, RTVE dio este miércoles una rueda de prensa para pronunciarse sobre los diferentes temas que quedaron el aire y desglosar las votaciones. Además, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación RTVE, confesó que se estaban sobrepasando los límites, llegando a recibir "amenazas de muerte" incluso.

Una de las que ha confesado que le han llegado ese tipo de mensajes ha sido Miryam Benedited, quien este jueves ha entrado en directo en Todo es mentira y ha asegurado que ha recibido amenazas de muerte a sus hijos.

Además, también se ha pronunciado sobre los rumores que la vinculan con ella, y ha desmentido que tuvieran relación alguna: "La palabra vinculación me parece desmesurada. Yo con Chanel tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero. Es que, si no, no sería la profesional que soy. Es imposible que en mis 30 años de trabajo no haya coincidido con todos los artistas de esta profesión, y si no fuera así no estaría preparada para juzgar nada".

Miryam Benedited aclara la polémica: “Chanel hizo una sustitución en TCMS y después no volví a trabajar nunca con ella” #TodoEsMentira3F pic.twitter.com/UU2BbFOq23 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 3, 2022

También ha hablado sobre las fotos que hay de ellas juntas con otros bailarines en Tu cara me suena. "Chanel vino en 2015 o 2016 a hacer una sustitución. Después, no he vuelto a trabajar con ella nunca más", explicó. "Pero coincidí con ella, como con un montón de bailarines que había en la gala, como es lógico. Pero eso no quiere decir que yo quiera que esta chica ni gane ni pierda".

"Yo valoro la actuación de esta chica, que considero que es una maravillosa candidatura. Y no la voy a castigar por el qué dirán", defendió. "Hay mucha más gente que conozco del certamen, pero lo único que se ha rascado es eso".

"De repente, me he convertido en alguien superimportante, porque la que ha hecho que gane Chanel he sido yo y RTVE. Me encantaría ser alguien ta importante", criticó con ironía. "Y la política no debería meterse en un festival de música. ¡Pero es que ni hemos cobrado!".

Miryam Benedited aclara que los miembros del jurado no pusieron en común su valoración #TodoEsMentira3F pic.twitter.com/1kfMRSn8yd — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 3, 2022

"Es mentira que yo esté contratada por la discográfica de Chanel, no sabía ni que Chanel estaba en el certamen", aseguró y, también, comentó que el jurado no pone en común las votaciones, solo comentan lo que opinan de los ensayos.

"Es una gran profesional, si la gente supiera lo complicado que es hacer lo que ella hace, opinaría diferente", declaró sobre Chanel. Después, Risto Mejide le pidió que diera su opinión sobre las otras dos favoritas: Tanxugueiras y Rigoberta Bandini.

"Como coreógrafa, si tengo que opinar de las puestas en escena, desde donde yo opino, hay un gran salto de Chanel, que es absolutamente impecable, a las otras dos propuestas", sostuvo. "No hablo de gustos, te puede no gustar una cosa perfecta. Pero yo, como profesional, veo un salto enorme de esa propuesta a las demás".

"Nunca se va a acertar con el sistema de votación. Cuando unos estén contentos, los otros no van a estar. Nunca se va a acertar", opinó para concluir.