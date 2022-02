Pau Gasol apuesta fuerte por el baloncesto femenino y entra como inversor en la WNBA

Pau Gasol entró como inversor en el mayor aumento de capital de la historia de la WNBA (NBA femenina), que anunció este jueves el cierre de recaudación de capital para impulsar la inversión en la transformación de la liga a largo plazo, según un comunicado de la competición.

"La WNBA anunció hoy el aumento de capital más grande jamás realizado para una propiedad deportiva femenina, con nuevos inversores y propietarios existentes de la WNBA y la NBA. Esta transacción innovadora es parte de una estrategia de crecimiento financiero multifacético diseñada para generar nuevos ingresos a través de una mayor inversión en áreas prioritarias como parte de la transformación comercial a largo plazo de la liga", señaló la competición.

Se espera que los ingresos de esta transacción se utilicen para promocionar y promocionar la marca; la globalización de la WNBA; la innovación y crecimiento de los puntos de contacto del consumidor; y el capital humano y la optimización operativa como parte de un esfuerzo general para hacer crecer la liga y generar nuevos ingresos.

"Somos increíblemente afortunados de poder capitalizar el impulso actual en torno a los deportes femeninos y estamos agradecidos con los inversores que han optado por apoyar a la WNBA de una manera sin precedentes y con los gobernadores de nuestros equipos que continúan invirtiendo en las jugadoras y los equipos", confesó la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert.

Además de Pau Gasol, algunos de estos inversores inicales son Nike; Micky and Nick Arison, de Carnival Corporation and Miami HEAT; Bill Cameron, CEO y presidente de American Fidelity y Dallas Wings; Swin Cash, leyenda de la WNBA y vicepresidenta de New Orleans Pelicans; Baron Davis, leyenda de la NBA; entre otros.