La nueva vida de Pau Gasol tras la retirada: "Ningún día es igual que otro y eso es lo que valoro"

Pau Gasol está a punto de empezar este 2022 su primer año alejado de las canchas de baloncesto de manera oficial después de anunciar su retirada del deporte profesional el pasado mes de octubre. Ahora, en una entrevista que ha concedido a MARCA, la leyenda de los Lakers ha hablado sobre esta nueva vida.

Estando lejos de las pistas como ya lo estuvo en los dos años de su lesión de pie, el pívot ha confesado echar en falta ciertos aspectos del deporte profesional. "Echo de menos la adrenalina que provoca la competición", explicó, algo que recordó que ya tuvo que vivir durante el mencionado parón que tuvo.

No obstante, Gasol no ha dejado de estar pendiente del baloncesto. "Lo sigo como espectador: me gusta mucho ver partidos y de cualquier competición deportiva también a través de la pantalla. Intento ver todos los partidos que puedo, sobre todo de la NBA pero no exclusivamente", reconoció.

Y es que tampoco le quita ojo al Girona de su hermano Marc, en el que ha recalado recientemente. "Creo que la incorporación de Marc como jugador del Básquet Girona es una gran noticia. Siempre he dicho que lo principal para mí es su felicidad, y creo que el proyecto de Girona es muy ilusionante para él", afirmó.

Gasol también quiso dejar claro su agradecimiento al poder poner punto y final a su carrera de la forma en la que él quería. "Temí durante un tiempo que la lesión terminara por retirarme; pero al final, gracias al gran equipo de profesionales que me ayudó en mi recuperación, pude decir adiós al deporte que tanto amo desde la cancha. Me retiré jugando y con 41 años. ¿Qué más se puede pedir?".

Esa misma gratitud es la que siente con los Lakers, el club en el que labró su leyenda en el baloncesto mundial y en el que nadie más lucirá su icónico '16'. "Me sentí muy agradecido y honrado. Solo diez jugadores tienen ese gran honor. Que mi número luzca junto al de Kobe, Magic Johnson o Kareem Abdul-Jabbar es un sueño indescriptible. Nunca podré agradecer lo suficiente a los Lakers y su afición el cariño que me han dado siempre y aún me transmiten", expresó.

Casi tres meses después de tener una vida lejos de las canchas, "ningún día es igual que otro y eso es lo que más valora" Pau. "A veces tengo reuniones con mis distintos equipos, otras veces tengo viajes o asisto a reuniones del COI con motivo de mi posición en la Comisión de Atletas. Mantengo llamadas periódicas con distintos agentes del ámbito del deporte para avanzar en la puesta en marcha de diferentes proyectos. Asisto a eventos, grabo vídeos, imparto conferencias, escribo artículos, reviso propuestas y documentos... Y, por supuesto, ejerzo de padre y de marido. ¡Todo menos estar parado!".