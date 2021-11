Pau Gasol se confiesa a Ibai Llanos sobre la muerte de Kobe: "Hubo muchos lloros y tardé en volver a dormir bien"

Pau Gasol pasó a engordar la lista de estrellas del deporte que se pasan por el canal de Twitch del streamer Ibai Llanos. El mejor jugador de baloncesto de la historia de España fue el protagonista de la sección Charlando tranquilamente y estuvo conversando sobre su situación actual, repasó algunos momentos de su carrera y mostró su cara más amable.

"Estoy haciendo bastantes cosas. Estoy con la promoción de la docuserie que se estrena el día 12 en Amazon, estoy teniendo conversaciones con mi equipo de la fundación, teniendo muchas llamadas y reuniones con el COI. Estoy bastante entretenido", confesó Gasol sobre su nuevo día a día. "Llevo años preparándome [para cuando me retirase]. Con las dos últimas lesiones me ha dado tiempo para digerir y prepararme para este momento. Mucha gente ya me había retirado".

Precisamente sobre la docuserie que protagonizará Pau Gasol, el exjugador quiso hacer hincapié en que "quería capturar cómo fue el momento de la lesión, cuando mi cuerpo me decía 'me has apretado mucho y no doy para más'".

Sin embargo Pau Gasol admitió que quiso hacer un último esfuerzo y no se arrepiente de ello. "Tuve el regalo de jugar unos meses con el equipo en el que empecé y ganar una liga, además de disputar unos últimos Juegos Olímpicos", explicó. Después de Tokio 2020, Gasol quiso tomarse un tiempo para ver cómo estaba todo y fue entonces cuando decidió colgar las botas. "Era el momento de pasar página y marcarme otros objetivos".

Sobre su mayor exhibición en una cancha de baloncesto, Pau lo tiene claro. "El partido que tengo más presente es aquel contra Francia en Lille. Todo se juntó y sentía que nadie en el mundo me podía parar y evitar que ganásemos aquel partido y clasificarnos para otros Juegos Olímpicos".

Ibai quiso buscar las cosquillas a Pau y le preguntó por su rival más complicado a nivel mental. "Ha habido varios jugadores que tenían la táctica de descentrarme. Me acuerdo de Kevin Garnett, que era muy competitivo y he querido que esté en la docuserie. También estaban Clifford Robinson, Rasheed Wallace o Reggie Evans", recuerda Gasol. "Poco a poco me fui ganando el respeto, plantando cara y diciendo 'aquí estoy yo'".

Llegar a ese punto no fue fácil. "Al principio sentía un poco la presión, pero no iba a dejar que nada me apartase de jugar con los mejores. Tenía que ir a por ello y no dejar que nadie se interpusiera en ese camino".

Como parte de la promoción de la docuserie de Pau Gasol, Ibai transmitió varios clips de la misma, en los que, entre otras cosas, se veía el sacrificio de su esposa, hacia la cual el exjugador tiene auténtica admiración por cómo ha aceptado su rol junto a él. "El objetivo del documental era mostrar ciertas realidades, educar y preparar a los siguientes deportistas y personas de otras profesiones que pasen por una situación de cambio de etapa y las consecuencias que esto genera", comenta Pau.

Una vez retirado, Pau confiesa que sigue de cerca diferentes ligas de baloncesto. "Sigo la ACB, la Euroliga e incluso la Liga LEB porque mi hermano es presidente de un equipo", asegura, antes de confesar quién es su jugador favorito en la actualidad. "Kevin Durant. Hay muchos jugadores que tienen una facilidad alucinante, pero Kevin Durant, para mí, es especial".

Uno de los momentos álgidos de la entrevista fue cuando Ibai le pidió a Gasol que recordase el momento en el que es traspasado a Los Angeles Lakers el 1 de febrero de 2008. "Fue todo muy rápido porque fue un traspaso inesperado. Yo quería salir el año anterior porque pensaba que la etapa de Memphis había llegado un poco a su fin y quería estar en un equipo que no estuviese en reconstrucción continua", explica Pau. "Fue ir asimilando poco a poco la realidad porque no hubo ni preparación ni nada. Fue a Los Angeles a un reconocimiento médico y luego a Washington a unirme al equipo".

Fue en aquel momento cuando Pau Gasol y Kobe Bryant coincidieron por primera vez como compañeros de equipo. "Me marcó mucho cómo me dio la bienvenida al equipo. Él veía mi incorporación como una oportunidad para volver arriba y ganar el anillo", rememora el exjugador.

Aprovechando las palabras de Pau, Ibai compartió otro clip de la docuserie en la que se ve la reacción de Gasol ante la muerte de su amigo Kobe Bryant. "El objetivo del documental era mostrar el lado personal y ser auténticos. Ser transparente con lo que sucedía y desafortunadamente este trágico accidente tuvo lugar y fue un golpe durísimo que aún se está digiriendo. No lo podíamos esconder, aunque para mi fue duro. Pero Kobe había significado tanto en mi vida que era una manera de transmitir esos sentimientos de una forma lo más natural posible. Tarde mucho en dormir bien, hubo muchos llantos y mucho dolor".