Pau Gasol elogia la labor de educador de Ibai Llanos tras una constructiva charla del streamer

La trascendencia de Ibai Llanos está fuera de toda duda. El streamer español tiene millones de seguidores en todas sus redes sociales y canales de Twitch y YouTube y su influencia sobre los más jóvenes es muy alta. Algo que toda una personalidad del deporte mundial como Pau Gasol ha querido recalcar a raíz de un vídeo en el que Ibai llama a la calma a los chavales que sueñan con vivir de sus directos en Internet.

"Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es real. Auronplay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veáis lo que una persona no digáis, 'ah, me tenía que haber dedicado a ser streamer'. Que no, que no, que no. Que no hagas eso", comentó Ibai Llanos en uno de sus directos. "Lo más importante es lo que tú quieras hacer con tu vida, y tus estudios y tu trabajo. No digas, 'no me gusta estudiar, este sistema es una mierda'. Bueno, pues es el que hay. Tienes que ir a la ESO, a Bachiller y luego decidir qué haces con tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que hacer siempre".

Entretener y, sí, también educar. Muy interesante esta reflexión de hace unos días. ¡Bravo, @IbaiLlanos! pic.twitter.com/RnZh61sHTu — Pau Gasol (@paugasol) October 14, 2021

Pau Gasol replicó este vídeo de Ibai en su cuenta personal de Twitter, alabando la lección de vida del streamer. "Entretener y, sí, también educar. Muy interesante esta reflexión de hace unos días. ¡Bravo, Ibai Llanos!".

La postura de Pau Gasol contrasta con la de otros muchos que critican la labor de Ibai, como por ejemplo el periodista Roberto Gómez, que recientemente atacó con dureza al streamer y su repercusión periodística. "No puede ser que haya una juventud con un pensamiento único sobre el periodismo. Yo alucino con lo de Ibai, no sé quién es Ibai. No he visto en mi vida a Ibai y es que en este congreso es la palabra más pronunciada, 'Ibai'. ¿De qué estamos hablando? ¿¡Esto quién lo entiende!? ¡Es alucinante!", dijo en el Congreso de comunicación deportiva ante los nuevos retos del siglo XXI.