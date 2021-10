Roberto Gómez 'explota' contra el fenómeno Ibai Llanos: "¿¡Esto quién lo entiende!?"

Ibai Llanos vuelve a sembrar la discordia en el periodismo más tradicional. Después de haber tenido algún encontronazo y haber sido el foco de críticas de varios reporteros deportivos, ahora ha sido Roberto Gómez quien ha hablado sobre el streamer en su ponencia en el Congreso de comunicación deportiva ante los nuevos retos del siglo XXI.

Desde el confinamiento, Ibai comenzó a ganar una gran fama entre varios futbolistas con los que ha terminado compartiendo charlas y hasta proyectos empresariales, como es el caso de Piqué. Esto no ha sentado bien en una gran parte del periodismo que "no entiende" su éxito, como ha comentado Gómez.

"No puede ser que haya una juventud con un pensamiento único sobre el periodismo. Yo alucino con lo de Ibai, no sé quién es Ibai. No he visto en mi vida a Ibai y es que en este congreso es la palabra más pronunciada, 'Ibai'. ¿De qué estamos hablando? ¿¡Esto quién lo entiende!? ¡Es alucinante!", opinó el periodista.

"Le voy a llamar un día y me voy a ir con él. No sé si vive en Barcelona o en Bilbao, es que no lo sé. No sé quién es. Le veo por la calle y no lo sé", concluyó sobre el 'streamer'.

Del mismo modo, en redes sociales le ha valido las críticas de muchos usuarios, Muchos de ellos, precisamente, resaltan que con su opinión sobre el "pensamiento único" se retrata a sí mismo, destacando que "trata de imponer su pensamiento único y rechazan todo lo nuevo".