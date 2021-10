Los aficionados al baloncesto y a los documentales deportivos tendrán un nuevo imprescindible en 'Amazon Prime Video' a partir del 12 de noviembre. Se trata de 'Pau Gasol. Lo importante es el viaje', una serie en la que el legendario exjugador español repasa cómo fueron sus últimos tiempos sobre las canchas, desde su operación a su vuelta al Barcelona y a la selección española de baloncesto para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el tráiler de la serie, dirigida por Oriol Bosch (que también es responsable de otras como 'Andrés Iniesta: El héroe inesperado') se ven imágenes inéditas sobre el final de la carrera de un deportista que es historia del baloncesto mundial.

"En este documental, cuento la historia que hay detrás de mi vuelta a las canchas. Creo que es importante que la gente sea consciente de que a veces el camino no es fácil y está lleno de contratiempos; pero el esfuerzo, la voluntad y la pasión por lo que haces te llevan a seguir adelante y a trabajar duro para lograr tus metas. Ésta es la historia de alguien que ama lo que hace y lucha hasta el final para despedirse como había soñado", explica Gasol sobre lo que verán los fans.

No será un relato de color de rosa, ni mucho menos. Gasol se abrirá ante las cámaras y no ocultará las lágrimas o los momentos más personales, como su decisión de volver a España ante la resistencia de su esposa, Catherine McDonnell, que le echa en cara que fue una decisión propia del jugador y no conjunta.

Los consejos de Phil Jackson sobre si debía jugar o no los Juegos Olímpicos, su difícil recuperación o cómo comparte momentos con su hija Elisabet Gianna forman parte de una serie que constará de cuatro capítulos.