Los negocios e inversiones a los que se dedicará Pau Gasol una vez retirado del baloncesto en activo

Una vez retirado del baloncesto en activo, Pau Gasol comienza una nueva etapa en su vida, con más tiempo para la familia, sus proyectos y sus negocios. El mejor jugador español de todos los tiempos no tiene intención de quedarse cruzado de brazos y tiene ante sí la posibilidad de centrarse en sus quehaceres lejos de la cancha.

Uno de los principales proyectos de Pau Gasol es su Gasol Foundation, en la que lleva trabajando ya desde hace años y a la que ahora podrá dedicarse mucho más que antes. La fundación nació allá por 2013, cuando la Pau y su hermano Marc unieron fuerzas para sacar adelante una idea con mucho recorrido. Con objetivos como acabar con la obesidad infantil y diferentes estudios e investigaciones, los Gasol han ayudado ya a más de tres millones de personas. Una labor tan sobresaliente que dicha fundación pasó a formar parte de la Golbal Champion para la Nutrición y el Fin de la Obesidad Infantil en UNICEF ya en 2019.

Además, Pau Gasol no quiere alejarse por completo del deporte y para ello forma parte de la empresa de terapia percusiva más importante del mundo, Therabody. Se trata de un método de recuperación y maximización del rendimiento del deportista que es apoyado ya desde hace tiempo por muchos atletas de renombre. Pero no sólo eso, pues Pau Gasol está ligado a la agencia de marketing Overtime Sports y a la startup de coaching Better Up.

Sin embargo, no todo son proyectos para el exjugador español, pues Pau ya invirtió en diferentes negocios durante su carrera profesional. Uno de ellos está relacionado con la restauración, siendo socio de Tatel y Zela y contando con cinco restaurantes, algunos de ellos compartidos con otros deportistas de élite como Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo. Si a esto le sumamos propiedades en Sant Gervasi (Barcelona) y Almoguera (Guadalajara), resulta sencillo decir que Pau Gasol tiene las espaldas más que bien guardadas. Tanto que Forbes le da unos ingresos de 3.8 millones de euros durante 2020.