Djokovic, el gran derrotado del Open de Australia: Medvedev será nº1 en diferido o Nadal entrará en el Olimpo

Este domingo, a partir de las 9:30h (hora peninsular española), se dirimirá la final del primer Grand Slam de la temporada 2022, el Open de Australia, entre Daniil Medvedev y Rafa Nadal. Habrá, por tanto, un campeón distinto al de los últimos tres años, cuando levantó el trofeo en la Rod Laver Arena el mismo hombre: Novak Djokovic.

El serbio verá (o no) la final por televisión. Su decisión de no vacunarse le convirtió en enemigo público número 1 del país 'aussie', aunque todo apunta a que volverá a no mucho tardar allí. Amén de la enorme polémica que le puso en el centro de la actualidad deportiva y política a principios de año, Djokovic pierde una oportunidad de oro no sólo para colocar su marca indeleble en los libros de récords del tenis mundial, sino también ve peligrar su reinado.

Y es que el destino ha querido que dos de los peores rivales para Djokovic se jueguen el cetro. Medvedev y Nadal son dos tenistas que saben lo que es ganarle, aunque el serbio tiene ventaja en el contador de duelos individuales con ambos (6-4 con el ruso, 30-28 con el español), pero pase lo que pase este domingo, Djokovic será el gran derrotado deportivo.

Si gana Medvedev, Djokovic perderá el número 1... en diferido

No deja de ser irónico que Nadal sea la última defensa de Djokovic para el número 1. Medvedev, que ya es el número 2 de la ATP, jugará su segunda final consecutiva en Australia, por lo que ya, como poco, sumará los mismos puntos que el año pasado en Melbourne.

Si gana, sin embargo, sumará los 2.000 preceptivos que otorga el Grand Slam por lo que no llegará a arrebatarle el primer puesto de la clasificación a 'Nole' por muy poco. Djokovic seguirá con los 11.015 puntos con los que arrancó el torneo del que fue descartado, mientras que Medvedev sumará 800 y acabará con 10.925. En una situación normal, Medvedev tendría que mirar su calendario de competiciones para ver dónde puede meterle mano al rey del tenis mundial desde hace 357 semanas, pero no le hará falta: solo tendrá que esperar.

El movimiento de fechas de los torneos que hubo por la pandemia en 2021 hizo que tanto la ATP Cup (que este año se disputó entre el 1 y el 9 de enero) y el Open de Australia se disputasen ya en febrero, por lo que ahora esos puntos se descontarán a ambos. Además, se sumarán los puntos de los torneos de febrero, donde ambos tenistas pueden sumar, en concreto en Rotterdam, Dubái y Acapulco.

Djokovic fue invitado al de Países Bajos, pero aún no ha confirmado si lo jugará, mientras que todo apunta a que sí irá al Emirato, donde defiende 500 puntos. Este torneo arranca el 21 de febrero, el mismo día que el abierto en tierras mexicanas. Salvo imprevisto, Medvedev disputará tanto el de Rotterdam como el de Acapulco.

En resumidas cuentas, el calendario juega a favor de Medvedev si sale de Australia campeón, al menos hasta que llegue esa última semana de febrero. Con la compensación de las fechas de los torneos disputados en 2021, el 21 de febrero (fecha en la que arrancan los ATP 500 de Dubái y de Acapulco), el ruso liderará el ránking con 9.225 (como mínimo, puede sumar más si gana en Rotterdam) por 8.875 de Djokovic.

Incluso perdiendo la final de este domingo, si Djokovic cae eliminado muy pronto en Dubái, Medvedev podría ser número 1 el 28 de febrero, con 8.425 puntos por 8.375. En cualquier caso, si el moscovita lo logra (que todo apunta a que sí, tarde o temprano) acabará con un reinado histórico: desde febrero de 2004 se han repartido el liderato sólo cuatro tenistas: Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray y el propio Rafa Nadal.

Si gana Nadal, Djokovic ya no será el primero en romper un techo

De nuevo la ironía se cruza en el camino. Medvedev evitó que Djokovic se convirtiese en el primero en ganar 21 Grand Slams al ganarle en la final del US Open, y ahora puede ser el mismo que se lo evite a Nadal.

El manacorense tiene a tiro un récord Guinness que, aunque asegura que no le va a cambiar la vida, sí le hará firmar otra línea en la historia de la raqueta. La barrera de los 21 Grand Slams, y más con 35 años, supondría otro hito para un Nadal que confesaba que apenas tres semanas antes de arrancar el Open de Australia ni siquiera sabía si iba a poder jugarlo o, incluso, si tendría que retirarse. La grave lesión que padece en el pie hace que no pueda planificar su calendario mucho más allá de un mes vista. Por eso, de ganar este domingo, no sólo será un hito numérico sino también una nueva línea en la epopeya que supone la carrera deportiva de Rafa Nadal.