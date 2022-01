Tremenda rajada de Stoichkov contra Dembélé: "En mi época me limpiarías las botas"

Durísimas declaraciones del mítico Hristo Stoichkov contra Ousmane Dembélé después de toda la polémica que está protagonizando el todavía jugador del Barça en los últimos días. El extremo no quiere renovar con el equipo, o esa es la imagen que está dando, y desde el club le han apartado como consecuencia, al no considerar que esté involucrado con el proyecto.

Una opinión que comparte el histórico jugador búlgaro que tras su paso por el Barça se convirtió en una de las grandes leyendas del equipo. En su aparición en el programa TUDN, Stoichkov criticó la actitud de Dembélé y le retrató sacando datos del jugador desde su llegada en 2017.

"20 partidos completos en 4 años y medio. En mi época me limpiarías las botas. 108 partidos lesionado. 18 goles y 16 asistencias. 140 millones con variables", comienza exponiendo Stoichkov sobre un jugador que habría pedido 30 millones de euros para renovar su contrato.

"Yo me impliqué como extranjero para saber qué era el Barcelona de la época de Kubala, Carrasco, Lineker, Bakero, Salinas... Sabía la historia y tú jamás entendiste qué es el Barcelona. Te lo dice Hristo Storichkov", continuó el búlgaro antes de mandar un mensaje directo al jugador.

"Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manches el escudo. Deja la camiseta y dí 'señores, me voy'", le pido la leyenda azulgrana. "Muchas gracias por estar engañando a la gente haciendo creer que sabes jugar al fútbol. Te lo digo yo que jugué en esa posición".

Stoichkov quiso mostrar también su apoyo a Xavi por su gestión con la situación con Dembélé y "aplaudió como entrenador que no le lleves porque ese vestuario se merece un respeto". A Laporta, le pidió que "le abra la puerta y que se vaya".

Mensaje clarito de Hristo Stoichkov a Ousmane Dembélé. #FCBarcelona pic.twitter.com/2lnkmJA6tF — Barça Lovers (@barcalovers1992) January 21, 2022

"Esta gente que no siente los colores que se vaya. Yo sudé esta camiseta y sé lo que es el Barça. Con 121 años de historia, merece un respeto nuestro club y nuestro escudo", zanjó.