La ATP informa a Djokovic por escrito de las condiciones que debe cumplir para disputar Roland Garros

Novak Djokovic está viviendo un proceso de reflexión muy profunda. Señalado por todo el mundo por su negativa a vacunarse en Australia, lo que le ha costado no defender la corona en el primer Grand Slam del año.

No será el único, salvo que ceje en su actitud y acceda a cumplir con las normas. Desde Francia ya le advirtieron que no podría jugar Roland Garros si no se inmunizaba y cumplía la normativa vigente en el país, y ahora ha sido la propia ATP por vía mail el que le ha comunicado lo que tiene que hacer: vacunarse o esgrimir una causa médica justificada para entrar sin la inmunización.

Según ha informado José Manuel Amorós, de Deportes Cuatro, de fuentes del entorno del tenista, Djokovic tiene en su correo un escrito de la ATP que es muy claro: "Los jugadores deberán estar completamente vacunados para competir o tener un certificado médico que los exima por razones médicas. Tenga en cuenta que no habrá otras exenciones".

🚨 Hoy, Novak Djokovic ha recibido un mail de la ATP sobre la situación de Roland Garros:



“Los jugadores deberán estar completamente vacunados para competir o tener un certificado médico que los exima por razones médicas. Tenga en cuenta que no habrá otras exenciones" pic.twitter.com/Wc5bzwiVUk — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) January 19, 2022

El torneo parisino se celebrará (salvo imprevisto de última hora) a partir del 22 de mayo. Los plazos para Djokovic son muy justos sin, finalmente, decide vacunarse: tendrá que administrarse la primera dosis enseguida para cumplir con los meses de separación requeridos para obtener la segunda dosis. En ese momento ya tendría la pauta completa y, por tanto, podría entrar en Francia.

Por el momento, el tenista guarda silencio. Nada hace pensar que vaya a rectificar en su decisión, lo que ahora mismo le hace ser baja para Roland Garros, pero también para Wimbledon y el US Open, donde también se exige la inmunización. El coste deportivo y económico puede ser altísimo y, quizá, determinante para él.