Toni Nadal y el futuro de Djokovic si quiere jugar: "No le quedará más remedio que replantearse sus principios"

Toni Nadal, tío y exentrenador del tenista español más importante de la historia, ha querido mojarse sobre el 'caso Djokovic', ofreciendo su opinión sin tapujos, como acostumbra.

Nadal cree que la situación del tenista serbio, expulsado de Australia por su postura frente a la pandemia, se solucionaría si 'Nole' fuera infiel a sus convicciones.

"Uno puede tener sus convicciones, pero en un momento dado igual tienes que replanteártelas cuando te dicen que la cosa va de esta manera. Supongo que hará algo porque si le dicen que en Roland Garros tampoco podrá jugar pues tiene un gran problema. No le quedará otro remedio que replantearse sus principios", dijo, en declaraciones a Onda Cero.

"Djokovic podía haber hecho las cosas de una forma diferente. Hay una realidad incuestionable y es que para jugar en Australia tenía que vacunarse o tener una exención. No creo que se haya ido en su contra intencionadamente sino que no le han dado las exención. Eso es todo", añadió Nadal, que cree que, en lo deportivo, está claro que para cualquier torneo es "muy bueno" contar con la presencia del serbio.

Nadal considera que las reglas son las reglas y que otros tenistas no vacunados simplemente las han aceptado: "Si todo el mundo hubiera tomado la línea de Djokovic de no vacunarse a lo mejor no habría Open de Australia. La ATP pide que te vacunes y los otros dos jugadores que no se han vacunado aceptaron no ir a jugar", añadió.

El reto de los 21 Grand Slams

Una de las mayores ambiciones de Djokovic es convertirse en el tenista con más grandes de la historia, algo que es posible que se le escape al serbio por los motivos sanitarios que le apartarán de, al menos, tres de los cuatro Grand Slams este año salvo que cambien la norma o sus ideas.

Su ausencia y la Federer hace que sea Nadal, empatado con ambos a 20 grandes, el único ahora mismo que puede superar esa cifra, pero para su tío no es algo prioritario:

"Rafa tiene la misma voluntad por intentar ganar cada partido. A veces va bien y otras no hay manera de hacerlo. Es verdad que ganar 'Grand Slam' es lo que motiva, pero la vida no te va a cambiar por tener un torneo más que Federer o Djokovic. Cuando ya has hecho un camino importante entre tener 20 o 21 no creo que cambie mucho el tema", zanjó.