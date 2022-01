Italia echa el cerrojo: sólo los jugadores de fuera con tres dosis o que hayan pasado el covid podrán hacer noche

El mundo del deporte continúa adoptando diferentes restricciones por la pandemia acorde a la normativa de sus países. Tras el revuelo originado por el 'caso Djokovic' en Australia y la decisión de Francia de permitir competir únicamente a deportistas vacunados, Italia ha anunciado su decálogo al respecto.

En cuanto al fútbol se refiere, el país transalpino ha decidido aplicar una normativa a caballo entre la restricción total y la flexibilidad: los jugadores que no tengan el pasaporte covid al día (con tres dosis) o no puedan acreditar que han pasado la enfermedad en los últimos cuatro meses no tendrán permitido hacer noche en los hoteles de concentración.

Es decir, aquellos jugadores sin pauta completa o inmunización post contagio podrán acudir a Italia, pero no podrán hacer noche, lo que complica la logística de las competiciones europeas en la que los equipos siempre viajan el día anterior al partido.

Esta medida afecta, por el momento, al Liverpool y al FC Barcelona. El equipo inglés se mide en febrero al Inter en octavos de final de la Champions mientras que los de Xavi se las verán con el Nápoles en dieciseisavos de la Europa League.

Por el momento, no se ha ofrecido detalle de si se contemplaran excepciones, como ha sido el caso de la reciente Supercopa de España en Arabia, en la que, según admitió el propio presidente de la RFEF, Luis Rubiales, había jugadores sin la pauta completa, algo contrario a las normas del país árabe.