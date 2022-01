Eriksen cuenta más detalles sobre su paro cardiaco en la Eurocopa: "Tuve que luchar con mi respiración"

Christian Eriksen protagonizó uno de los sustos deportivos del pasado 2021 cuando sufrió una parada cardiaca en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia en la Eurocopa. Unos meses más tarde, el danés ha contado cómo vivió aquel fatídico día y su recuperación en una entrevista en su país.

"Recuerdo que la pelota me golpeó. Siento que estoy entregando con la espinilla y luego un calambre en la pantorrilla. Y entonces, me voy. Estaba completamente en negro", comenzó explicando Eriksen. "Cuando me despierto, es como despertar muy distante. No es como un sueño. No recuerdo nada".

"En los sueños, uno suele recordar pequeñas partes. No recordaba nada de cuando me fui. Me sentí distante. Tuve que luchar con mi respiración. Empecé con los ojos cerrados. Y luego, en silencio, empiezo a ver gente parada a mi alrededor. Todos los médicos a mi alrededor. Podía escuchar sus voces. Recibo una señal en mi cabeza y digo 'muévete'. Incluso nuestro médico dice 'tiene 30 años'. Y lo corrijo de inmediato y le digo: 'No, tengo 29 años. Ahora relájate'. Estaba consciente de inmediato", contó sobre los momentos en los que retomó la conciencia.

Eriksen ha reconocido que durante su traslado en ambulancia al hospital después de sufrir un paro cardíaco durante la Eurocopa pensó que no iba a volver a jugar. "En la ambulancia pensé: 'Tendré que colgar las botas. Se acabó. No voy a jugar más al fútbol'", dijo el jugador de 29 años en una entrevista en la emisora danesa DK.

"Creo que es el amor por jugar al fútbol. ¿Me puedo ver a mí mismo sin fútbol cuando sé que los médicos dicen que estoy bien? Entonces nada en mi interior me dice que no tengo que jugar", añadió.

El danés busca también pasar página después de haber visto cómo rescindía su contrato con el Inter al no poder jugar en Italia con el desfibrilador que tiene. Ahora, cuenta cómo espera continuar su carrera como jugador y admitió tener como objetivo el Mundial de Catar.